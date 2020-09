Grêmio Semana de Libertadores: as novidades da dupla Grenal na competição

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 14 de setembro de 2020

A Copa Libertadores da América volta nessa semana após quase sete meses de parada. A dupla Grenal entra em campo na quarta-feira (16), pela 3ª rodada da fase de grupos da competição. Inter e Grêmio compõem o Grupo E, juntamente com América de Cali e Universidad Católica. O colorado, é líder com 4 pontos. Já o Grêmio é vice, com o mesmos 4 pontos, porém ficando atrás pelo saldo de gols.

Considerando que as competições ficarão mais apertadas devido à parada pela pandemia da Covid-19, a Conmebol aumentou o número de jogadores que podem ser inscritos na disputa. Primeiro passou para 40 inscritos, e no final da noite deste domingo (13), aumentou para 50. As novas listas abrem a possibilidade para que os clubes inscrevam os reforços contratados durante a parada e retirarem atletas que deixaram o elenco.

INTER

Pelo lado colorado, as principais novidades ficam por conta dos reforços contratados nesta parada: Lucas Ribeiro, Matheus Jussa, Yuri Alberto. Abel Hernández e Leandro Fernández.

Rodrigo Dourado também é novidade entro os inscritos, pois no início da competição o volante ainda se recuperava de uma lesão, sem prazo para retorno. Agora, mesmo ainda não tendo voltado oficialmente, o atleta está mais próximo de retornar aos gramados. O quarto goleiro Keiller também aparece na relação. As demais caras novas, são de garotos da base. O goleiro Emerson, o zagueiro Tiago Barbosa, o lateral-esquerdo Leo Borges e o atacante Leonardo Ferreira completam a lista.

GRÊMIO

Pelo lado tricolor, as novidades ficam por conta dos reforços Diogo Barbosa, Robinho, Everton e Luiz Fernando. Além disso, a numeração chama atenção, já que Luiz Fernando foi inscrito com a camisa 9, e Robinho com a 10.

O atacante Ferreira também é novidade na lista. Na última semana, o atleta acertou sua renovação com o tricolor. No início do ano, jogador estava em litígio, e foi afastado da equipe profissional, não tendo sido inscrito no início da competição.

Assim como o rival, atletas mais jovens, do grupo de transição, também figuram entre os inscritos: Vinicius Machado (goleiro), Jefferson (lateral-esquerdo), Jhonata Varela (volante), Elias (atacante) e Da Silva (centroavante). Outros, até já treinam com o elenco principal, como por exemplo o volante Lucas Araújo, o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, o meia Rildo e o atacante Guilherme Azevedo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

