Grêmio Semana de Libertadores: Grêmio tem dois jogadores suspensos para partida desta quarta-feira

14 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A Libertadores está de volta. Na noite desta quarta-feira (16), o Grêmio entra em campo pela 3ª rodada da fase de grupos da competição, para enfrentar a Universidad Católica. A partida será no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O tricolor é vice-líder do grupo E com quatro pontos, atrás apenas do seu rival, o Inter, por saldo de gols. O adversário deste semana é o último colocado do grupo, e ainda não somou nenhum ponto.

Buscando retomar o embalo no campeonato continental e melhorar o clima em que vive no Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi precisará adaptar sua equipe, mediante aos quatro jogadores que estão suspensos na competição. A partir da terceira rodada da fase de grupos, que tem inicio nesta semana, os jogadores expulsos no Grenal disputado no dia 12 de março, na Arena, começam a cumprir as suspensões impostas pela Conembol.

Paulo Miranda: Mesmo nem tendo entrado na partida contra o Inter, o zagueiro foi o que mais levou jogos de punição: quatro no total. Isso porque foi expulso por invadir o gramado e trocar socos com adversários. Ficará de fora de toda a fase de grupos, retornando somente caso o tricolor passe para as oitavas de final.

Pepê: O atacante pegou uma partida de suspensão e volta apenas no outro Grenal, no Beira-Rio, válido pela quarta rodada.

Pelo lado gremista, foram suspensos ainda o atacante Luciano e o lateral-esquerdo Caio Henrique. No entanto, ambos já deixaram o clube. Luciano cumprirá sua pena de 3 jogos pelo São Paulo, seu atual time. Já o lateral, havia voltado para o Atlético de Madrid, mas foi vendido para o Monaco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

