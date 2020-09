Grêmio “Não vai ser da noite pro dia que o Grêmio vai voltar a jogar aquele futebol”, destaca Renato sobre desempenho tricolor contra o Fortaleza

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 14 de setembro de 2020

O técnico Renato Portaluppi não viu com maus olhos o empate em 1 a 1 em casa, contra o Fortaleza. Na entrevista após a partida válida pela décima rodada do Brasileirão, o técnico gremista elogiou o desempenho da equipe e falou sobre a adaptação de jogadores: “Alguns jogadores saem, outros chegam, e leva tempo alinhar todas as ideias com eles. Não vai ser da noite pro dia que o Grêmio vai voltar a jogar aquele futebol. Apesar do empate, achei que minha equipe foi bem hoje”.

O tricolor sofreu o gol ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, e precisou correr atrás do empate, que só chegou no segundo tempo, de pênalti, com Diego Souza. “O Fortaleza é carne de pescoço. Como foi difícil hoje. Apesar de minha equipe ter sido bem melhor. Criamos bastantes oportunidades. Não saímos com a vitória, mas nem por isso vou deixar de elogiar o grupo pela entrega. Tomamos o gol de bobeira no início, e sempre é muito difícil correr atrás do adversário“, destacou Renato.

Mesmo elogiando a entrega da equipe, o técnico admitiu que o time teve dificuldades para chegar até o gol do Fortaleza. Mas não por falta de criação. Para Renato, o tricolor criou oportunidades, só faltou transformá-las em gols: “O Grêmio tem criado. Me deixaria preocupado se não criasse. O Grêmio sempre enfrenta equipes que jogam por uma bola. É muito difícil. Principalmente no momento em que você sai atrás. Eu não gosto desse tipo de jogo. Respeito. Mas jogar como time pequeno, meu time não vai jogar nunca. É difícil construir. Tem que pensar rápido. Mas a equipe tem criado. Hoje, não criamos tanto. O que falta é tranquilidade na hora de fazer o gol“.

Com o empate, o Grêmio chega a 12 pontos na tabela e se mantém na 11ª colocação. Mas o resultado fica para trás. Agora, o foco é a Copa Libertadores, que retorna nesta quarta-feira (16). O tricolor terá pela frente a Universidad do Chile, em Santiago, 21h30, pela 3ª rodada do Grupo E.

“Não tem jogo fácil. O jogo é difícil como todos os outros. O Grêmio está preparado. Sabemos jogar esse tipo de jogo. Vamos desligar agora o Brasileiro e pensar somente na Libertadores”, ressaltou o técnico gremista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

