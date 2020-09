Futebol Na Arena, Grêmio e Fortaleza ficam no 1 a 1 em jogo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Disputa aconteceu na Arena, em Porto Alegre. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Disputa aconteceu na Arena, em Porto Alegre. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um jogo truncado de pouca qualidade técnica, o Grêmio não conseguiu superar o time nordestino. O atacante Osvaldo abriu o placar para o Fortaleza e o Diego Souza, em cobrança de pênalti, anotou o gol gremista. Com o resultado, o Tricolor gaúcho ocupa a décima colocação na competição.

Primeiro tempo

Aos três minutos, a primeira boa chegada foi do Fortaleza. Em investida pela esquerda, o atacante Osvaldo obrigou o goleiro Vanderlei a fazer a defesa para escanteio. Na sequência do lance a zaga do Grêmio afastou sem maiores problemas. Após o lance, o Grêmio ampliou seu volume de jogo e passou a rondar a área do goleiro do Fortaleza, porém sem perigo.

O Fortaleza abriu o placar aos onze minutos, após cruzamento da esquerda feito pelo atacante Osvaldo. Em indefinição defensiva, a bola quicou na grande área e foi para o fundo das redes do goleiro Vanderlei. Um a zero para o Fortaleza.

O Grêmio tentava jogadas pelos lados, mas enfrentava dificuldades na criação de jogadas com ofensivas. A melhor chegada Tricolor foi em finalização do atacante Alisson, que recebeu passe rasteiro de Diego Souza e finalizou de primeira, obrigando o goleiro Felipe Alves a fazer grande defesa.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o volante Maicon foi substituído pelo meia Robinho. Até o final do primeiro tempo, o Grêmio seguiu com dificuldades de criação e finalizações e o placar tricolor se manteve zerado.

No intervalo de jogo, o técnico Renato Portaluppi promoveu a entrada do atacante Luiz Fernando no lugar de Isaque.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o Grêmio foi pra cima e logo no início, o atacante Éverton foi empurrado pelo defensor do Fortaleza e o árbitro da partida marcou a penalidade máxima para o Grêmio. A cobrança foi do centroavante Diego Souza, que bateu à meia altura e o goleiro Felipe Alves fez a defesa. No rebote, Luiz Fernando colocou pro fundo da rede, mas o árbitro mandou voltar a cobrança por invasão na grande área. Na segunda cobrança, Diego Souza bateu forte no canto esquerdo do goleiro do Fortaleza, que ainda tocou na bola antes de morrer no gol do time nordestino. O Tricolor marca e empata o jogo na Arena.

O Grêmio melhorou após seu gol e chegava com certo perigo, principalmente com investidas do atacante Luiz Fernando. Porém, aos 25 minutos da etapa complementar, após confusão com o lateral Gabriel Dias, o juiz Igor Benevenutto expulsou ambos atletas, deixando as equipes com dez em campo.

Aos 40 minutos, o Grêmio colocou a bola na rede do Fortaleza com o lateral Orejuela, mas o árbitro assistente invalidou o gol gremista por impedimento no ataque.

No final do jogo, o técnico Renato Portaluppi promoveu a entrada de Ferreira e Guilherme Azevedo nos lugares de Éverton e Orejuela. O Grêmio tentava furar o bloqueio defensivo do time do Fortaleza, mas sem sucesso.

A partida encerra 1 a 1 na Arena, em Porto Alegre.

Elenco

Grêmio (1) – Vanderlei; Orejuela (Guilherme Azevedo), Geromel, David Braz e Cortez; Darlan e Maicon (Robinho); Alisson, Isaque (Luiz Fernando, intervalo) e Everton (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Fortaleza (1) – Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Carlinhos (Bruno Melo); Juninho, Ronald (Luiz Henrique), Romarinho, David (Yuri César) e Osvaldo (Derley); Wellington Paulista (Marlon). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Osvaldo, aos 16 minutos do primeiro tempo, Diego Souza, aos 6 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Robinho (G), Osvaldo, Derley (F)

Cartões vermelhos: Luiz Fernando (G) e Gabriel Dias (F)

Arbitragem: Igor Junio Benevenuto (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (PR). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

