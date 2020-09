Futebol Fora de casa, Inter enfrenta o Goiás pela 10ª rodada do Brasileirão, no Estádio da Serrinha

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Será o duelo do líder contra o lanterna. Foto: Reprodução Será o duelo do líder contra o lanterna. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter visita o Goiás neste domingo (13), em Goiânia, pela 10ª rodada do Brasileirão. A bola começa a rolar às 18h no Estádio da Serrinha, onde será o duelo do líder contra o lanterna.

O time da casa recebe a equipe colorada com apenas uma vitória na competição, no clássico com o Atlético-GO. O Goiás ocupa o último lugar, com apenas cinco pontos, mas com uma diferença de dois jogos a menos do que o Inter.

Já o Inter chega no Estádio da Serrinha, em Goiânia, com fôlego devido a recente vitória sobre o Ceará, que distanciou o time gaúcho em três pontos do vice-líder na tabela.

Escalações

GOIÁS – Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Sandro e Breno; Vinícius Lopes, Daniel Bessa e Keko Villalva; Rafael Moura. Técnico: Thiago Larghi.

INTER – Marcelo Lomba; Rodinei, Pedro Henrique, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Praxedes e Marcos Guilherme; D’Alessandro e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: José Cláudio Rocha Filho (quarteto paulista).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

