A Libertadores está de volta. Na noite desta quarta-feira (16), o colorado entra em campo pela 3ª rodada da fase de grupos da competição, para enfrentar o América de Cali, da Colômbia. A partida será no Estádio Beira Rio, mas de portões fechados. O colorado é líder do grupo E com quatro pontos, a frente do seu rival, o Grêmio, apenas pelo saldo de gols. O adversário deste semana, é o terceiro, com três pontos.

Buscando retomar o embalo em que vinha antes da pandemia do novo coronavírus, o técnico Eduardo Coudet precisará adaptar sua equipe, mediante aos seis jogadores que estão suspensos na competição. A partir da terceira rodada da fase de grupos, que tem inicio nesta semana, os jogadores expulsos no Grenal disputado no dia 12 de março, na Arena, começam a cumprir as suspensões impostas pela Conembol.