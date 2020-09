Esporte Coudet lamenta derrota para o Goiás: “É a dívida de não ter tido uma grande efetividade”

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O colorado, líder do campeonato, não conseguiu reverter o resultado e foi derrotado pelo então lanterna do campeonato, o Goiás, por 1 a 0, no Estádio da Serrinha. Com os resultados da rodada, não perdeu a liderança, mas o gostinho da derrota se intensificou. Isso porque o Inter teve um jogador a mais desde os primeiros minutos de partida, depois que Jefferson foi expulso. Em superioridade numérica, o time de Eduardo Coudet pressionou a equipe goiana, mas não encontrou nem o empate.

“O que mais frustra é o resultado. Se faz a análise do jogo, nos faltou efetividade. Fico mal. Não nos finalizaram mais. Não tiveram chegadas, chutes a gol. O Goiás se defendeu como pôde. Fez em boa forma. E as situações que tivemos, não pudemos converter. Isso é a dívida de não ter tido uma grande efetividade“, admitiu Chacho.

Ainda sobre finalizações, Coudet explicou o motivo das tantas bolas alçadas na área do Goiás. A maioria das chegadas coloradas foram por bola aérea. De acordo com o técnico, as duas linhas de quatro armadas pelo rival, deixaram o colorado sem opções: “Terminamos o jogo com as duas linhas de quatro (do Goiás) dentro da área. Estava muito difícil para entrar. Não gostaria de tantos cruzamentos, mas era o único jeito de entrar. Como geraríamos situações por baixo se as duas linhas estavam em frente à área? Ocorreu porque era a única maneira de entrar e ter uma finalização. Eles estavam muito atrás, com praticamente todos na área. Muito poucas vezes tivemos possibilidade de chutar de fora da área, de frente. Ter presença. Não foi algo planejado, não é o que nos caracteriza. Tentamos dobrar pelos lados e finalizar os cruzamentos. A bola por baixa, quando tivemos maior presença, não foi possível “.

Mesmo com a derrota, o Inter segue líder do Brasileirão, com 20 pontos. O Flamengo, vice-líder, também perdeu e não conseguiu ultrapassar o colorado. No entanto, pelo menos por agora, o foco se volta para a Libertadores. Na próxima quarta-feira, às 19h15, a equipe recebe o América de Cali no Beira-Rio pela 3ª rodada da fase de grupos.

“Sempre falo a verdade. Temos que melhorar. As vezes jogamos o que queremos e as vezes o que podemos […] Jogamos o que podemos. É muito difícil, fiz o meu melhor sabendo que teríamos um jogo em três dias. Não é apenas um torneio que estamos jogando”, destacou Coudet.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte