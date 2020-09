Esporte Gurias Coloradas vencem o Iranduba por 2 a 0 na nona rodada do Brasileirão A1

Foto: Mariana Capra / Internacional

As Gurias Coloradas entraram em campo neste domingo (13), no campo do SESC, em Porto Alegre, para enfrentar o Iranduba, e venceram as amazonenses por 2 a 0. A partida foi válida pela nona rodada do Brasileirão A1.

O Inter dominou o primeiro tempo, criando oportunidades de gol, mantendo a posse de bola e investindo em uma marcação alta. O placar foi aberto aos aos 12 minutos, quando Byanca Brasil acertou uma pancada no gol e no rebote Fabi Simões colocou a bola no fundo das redes. Mesmo na frente, as Gurias Coloradas não deixaram de atacar, e aos 31 minutos, o árbitro da partida, Roger Goulart, marcou pênalti para as donas da casa. Byanca Brasil cobrou e aumentou a vantagem. Inter 2 a 0.

Já na segunda etapa, o colorado até tentou ampliar, mas a goleira do Iranduba, Stefane, fez boas defesas e impediu que o Inter marcasse. se destacou na partida e fez belas defesas para o Iranduba. Aos 19 minutos, Byanca Brasil é derrubada na área, o árbitro marca um novo pênalti. Porém, Stefane brilha mais uma vez e salva o gol, bloqueando o terceiro gol colorado.

Com o resultado, o Inter chega a 18 pontos e fecha a rodada na quarta colocação, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

