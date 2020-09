Dicas de O Sul Semana Farroupilha Virtual terá lives com o melhor da música gauchesca

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O cantor Baitaca é uma das atrações da programação do evento virtual Foto: Divulgação O cantor Baitaca é uma das atrações da programação do evento virtual. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os anos, o mês sempre combinou com churrasco, roda de chimarrão, reunião de amigos e desfiles para lembrar a Revolução Farroupilha. É nesse período do ano que os gaúchos reafirmam as tradições, os valores e o orgulho do seu Estado.

Em 2020, no entanto, as celebrações precisaram se adaptar em função da pandemia de coronavírus, mas nem por isso o momento deixará de ser especial.

Em uma programação on-line promovida pela Schin e pela Secretaria da Cultura do RS, milhares de pessoas poderão acompanhar a Semana Farroupilha Virtual – Orgulho de Ser Gaúcho direto de suas casas.

A websérie Orgulho de Ser Gaúcho á apresentação do jornalista e escritor Eduardo Bueno, o Peninha, que faz um resgate histórico das origens do orgulho gaúcho. As lives com artistas mostrarão a diversidade da música regional, e as entrevistas do Programa Nossa Tradição destacarão os hábitos e costumes. A proposta será conectar os gaúchos com as suas raízes e com o orgulho do RS.

“A Semana Farroupilha é um momento especial para o Rio Grande do Sul. Apesar do ano atípico que estamos vivendo, esse é o momento no qual a população se une para celebrar sua paixão e o orgulho de ser gaúcho, e isso se conecta muito com Schin. Somos uma marca que sente orgulho das origens dos nossos consumidores. Estar presente em momentos como esse é muito importante para nós”, disse Priscila Fins, gerente de marketing da Schin.

Toda a programação pode ser acompanhada pelo Facebook, pelo canal do YouTube e pelo Instagram .

Lives

O Bolicho Schin, que ficava no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, foi recriado em um novo espaço, com todos os cuidados necessários, reproduzindo a atmosfera do local e de seus piquetes. O espaço mais gaudério á uma programação especial no próximo final de semana, e a apresentação ficará a cargo da radialista Anelise Severo, considerada uma das principais intérpretes da sua geração.

Nos dias 19 e , a Schin vai reunir grande parte dos maiores nomes da música tradicionalista gaúcha. Entre os artistas que vão animar a programação, estão o cantor Baitaca, autor do sucesso “Do Fundo da Grota”, e o Gaúcho da Fronteira, que ganhou repercussão nacional com suas músicas bem humoradas e dançantes.

Raízes da tradição

Para lembrar os hábitos e costumes, também foi produzido o programa Nossa Tradição, comandado pelo radialista e youtuber Lucas Negri. Ele conversou com nomes consagrados do meio regional sobre diversos assuntos ligados à tradição: do bom churrasco ao modo de preparo de um mate, passando pelas raízes do tradicionalismo, entre outros temas. No total, são seis episódios que estarão disponíveis nos canais digitais do evento.

Programação das lives:

Dia 19 ( )

17h — Os Fagundes

18h20 — Baitaca

19h40 — Tchê Garotos

21h — Tchê Guri

Dia 20 ( )

10h – Cesar Oliveira e Rogério Melo

11h — João Luiz Correa

12h20 — Gaúcho da Fronteira

13h40 — Joca Martins

15h — Os Serranos

Programação Websérie:

Episódio 1 — Baitaca e a Tradição do Churrasco

No Rincão dos Pintos, na região missioneira, o cantor conta como fazer um churrasco bem bagual.

Episódio 2 — Gaúcho da Fronteira e a Tradição do Chimarrão

Em seu sítio, em Eldorado do Sul, o grande nome da música gaúcha explica o que não pode faltar em um bom amargo.

Episódio 3 — João Luiz Corrêa e a Tradição que vem a Galope

Apaixonado por cavalos, o autor de “Bagual Corcoveador” fala sobre a importância desses animais na formação do Rio Grande e na história da cultura gaúcha.

Episódio 4 — César Oliveira e as Raízes da Nossa Tradição

Artista renomado e atual vice-presidente do MTG, César Oliveira explora os porquês da cultura gaúcha em toda a sua riqueza — desde a pilcha até os diferentes tipos de gaúchos.

Episódio 5 — Bagre Fagundes e o Canto Alegretense

O patriarca d’Os Fagundes conta como surgiu um dos hinos informais do Rio Grande e explica por que o orgulho de ser gaúcho é uma tradição que vem de família.

Episódio 6 — Edson Dutra e os Caminhos do Tradicionalismo

O criador de Os Serranos revive a história da gaita e mostra que não há distanciamento capaz de desconectar os gaúchos de suas paixões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul