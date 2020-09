O INSS reabriu parte das agências na segunda-feira (14) após esses locais passarem cinco meses fechados por conta da pandemia de Covid-19. Mas o serviço de perícia médica, um dos principais, não foi retomado.

Os profissionais dizem que o INSS não adaptou as agências para que o serviço seja feito em segurança em meio à pandemia. O instituto afirma que os profissionais estão reivindicando melhorias que não têm relação com a prevenção da doença.

Rio Grande do Sul

Na segunda, o INSS divulgou uma nota sobre a reabertura das agências em Porto Alegre e na Região Metropolitana. “O INSS informa à população que todas as agências de Porto Alegre, Viamão e Alvorada permanecem fechadas para o atendimento presencial aos cidadãos. Nesse primeiro momento, de retorno gradual, uma única unidade reúne condições para a reabertura, conforme o protocolo de segurança adotado pelo Instituto: a Agência da Previdência Social Porto Alegre-Partenon. Sua reabertura ainda não ocorreu pela necessidade de nova vistoria para confirmar a realização dos ajustes apontados em inspeção ocorrida na semana passada, sobretudo no que diz respeito à adequação dos consultórios de perícia médica. A nova vistoria será realizada ainda nesta semana, impreterivelmente. Reabrir a unidade do bairro Partenon e as demais, no menor prazo possível, é um compromisso que o INSS assume perante os seus segurados. Tão logo seja definida, a data de reabertura será amplamente divulgada à população, assim como as orientações para agendamento dos serviços”, diz o texto.