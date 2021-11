Porto Alegre Semana tem 451 vagas de emprego cadastradas no Sine de Porto Alegre

28 de novembro de 2021

Devido à Semana da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, o atendimento será a partir das 13h Foto: Alex Rocha/PMPA Devido à Semana da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, o atendimento será a partir das 13h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico), em Porto Alegre, tem 451 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. Devido à Semana da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, o atendimento será a partir das 13h.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado também pode retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Semana da Empregabilidade PCDs

A partir desta segunda-feira (29), e até sexta-feira, 3, das 9h às 13h, o Sine Municipal fará um atendimento especial e prioritário para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Haverá intérprete de libras à disposição para quem necessitar.

Dezoito empresas já confirmaram participação. São 124 vagas de 19 empresas participantes. A ação é uma parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Confira as vagas da semana:

Semana da Empregabilidade PCDs

Apoio Administrativo -20

Atendente Receptivo – 7

Atendente de TI – 1

Assistente Administrativo – 1

Assistente de Cadastro- 1

Auxiliar Administrativo -1

Auxiliar de Limpeza – 32

Auxiliar de suporte operações de campo – 2

Empacotador – 5

Lavador de pratos – 1

Operador de Caixa – 8

Operador de Cobrança Junior – 20

Portaria – 3

Rádio Operador – 2

Recepcionista – 3

Repositor de Mercadoria -8

Servente de Obra – construção civil – 4

Telefonista – 2

Técnico em Enfermagem -3

Vagas gerais

Açougueiro-6

Advogado-2

Ajudante de açougueiro (comércio)-2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria-4

Analista administrativo-1

Analista de mercado-1

Analista de negócios-1

Assistente administrativo-1

Assistente de cobrança-5

Assistente de vendas-2

Atendente de lanchonete-20

Atendente de lojas-1

Atendente de padaria-2

Atendente de telemarketing-2

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar contábil-1

Auxiliar de almoxarifado-10

Auxiliar de cozinha-3

Auxiliar de lavanderia-1

Auxiliar de linha de produção-11

Auxiliar de pedreiro-3

Auxiliar financeiro-1

Azulejista-29

Camareira de hotel-1

Carpinteiro-27

Carpinteiro de obras-2

Churrasqueiro-1

Coletor de lixo domiciliar-2

Consultor de vendas-1

Cozinheiro de restaurante-1

Cozinheiro geral-5

Eletricista-12

Eletricista de instalações-1

Eletricista de instalações de veículos automotores-1

Encanador-16

Encarregado de obras-10

Engenheiro civil-10

Estoquista-3

Farmacêutico-2

Ferreiro-15

Fiscal de prevenção de perdas-1

Fiscal de segurança-10

Garçom-2

Inspetor de qualidade-1

Instalador de alarme-12

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe-1

Instalador fotovoltaico-1

Jardineiro-3

Leiturista-15

Lixador de calçados-1

Marmorista (construção)-1

Mecânico de automóvel-1

Mecânico de empilhadeira-3

Mecânico de manutenção de máquina industrial-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-2

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)-1

Mecânico de motor a diesel-1

Mecânico de motor a diesel-1

Mecânico de refrigeração-3

Mestre de obras-5

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo-10

Montador mecânico (máquinas industriais)-1

Motofretista-3

Motorista carreteiro-1

Motorista de caminhão-5

Motorista entregador-3

Motorista operador de betoneira-1

Oficial de manutenção-1

Operador de caixa-53

Operador de processo de produção-6

Operador de torno com comando numérico-1

Operador de vendas (lojas)-2

Orientador de tráfego para estacionamento-2

Padeiro-2

Pedreiro-6

Pedreiro de acabamento-2

Pesador-1

Pintor de alvenaria-1

Pintor de casas-1

Pintor de obras-4

Pintor industrial-2

Pizzaiolo-2

Projetista de móveis-3

Promotor de vendas-2

Recepcionista caixa-2

Recepcionista de hotel-1

Recepcionista secretária-2

Repositor – em supermercados-2

Representante comercial autônomo-1

Serralheiro-2

Servente de obras-1

Supervisor de recepcionistas-1

Sushiman-1

Técnico de processos (plástico)-1

Técnico de refrigeração (instalação)-1

Técnico eletrônico-4

Vendedor – no comércio de mercadorias-2

Vendedor de comércio varejista-1

Vendedor de serviços-1

Vendedor interno-3

Vendedor porta a porta-5

Vendedor pracista-16

Zelador-2

