Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Nas redes sociais, senadora diz que convite feito por Alcolumbre é um prestígio à bancada feminina do Senado e aos evangélicos Foto: Edilson Rodrigues/Ag. Senado Nas redes sociais, senadora diz que convite feito por Alcolumbre é um prestígio à bancada feminina do Senado e aos evangélicos. (Foto: Edilson Rodrigues/Ag. Senado) Foto: Edilson Rodrigues/Ag. Senado

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) anunciou neste sábado (27) que será relatora da indicação de André Mendonça para o STF (Supremo Tribunal Federal). A senadora publicou em uma rede social recebeu “com satisfação de Davi Alcolumbre a designação para relatar o nome de André Mendonça para o Supremo.” Segundo Eliziane, “cada vez mais o Senado Federal reconhece a importância da mulher na política”.

No vídeo, a senadora diz que recebeu uma ligação do presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), senador Davi Alcolumbre. “Eu vejo que o convite vindo a mim por parte do presidente [da CCJ] Davi é um prestígio à bancada feminina do Senado e também aos evangélicos e demonstra claramente o seu respeito pela diversidade religiosa no Brasil. É um momento importante de vida brasileira,” afirma.

“Eu como relatora, vou me pautar por informações e também pela boa técnica legislativa sem qualquer preconceito político e ideológico e muito menos religioso”, garante.

Eliziane disse ainda que o ministro do STF precisa ter como qualidades “conhecimento jurídico, honrabilidade, ética, compromisso absoluto com a democracia, compromisso com as liberdades,” enumerou.

“E o nosso relatório será pautado dentro desses princípios que, aliás, são definidos pela Constituição Federal que inclui notável saber jurídico, reputação do indicado,” acrescentou. A senadora conclui dizendo que “a questão da fé neste cenário é parte de foro íntimo de cada um e será devidamente respeitado”.

