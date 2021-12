Porto Alegre Semana tem 631 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Entre os destaques, há 40 vagas para vigilantes Foto: Alex Rocha/PMPA Entre os destaques, há 40 vagas para vigilantes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 631 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os destaques há 40 vagas para vigilante, 25 para eletricista de alta tensão, 25 de auxiliar operacional de logística e 22 vagas de ajudante de cabista.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Empresas

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital neste link . No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos, seguindo todos os protocolos determinados pela saúde.

Confira as vagas da semana:

Açougueiro-4

Agente de inspeção (qualidade)-6

Ajudante de cabista-22

Ajudante de carga e descarga de mercadoria-4

Ajudante de eletricista-2

Ajudante de embalador-1

Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas)-1

Almoxarife-2

Analista de suporte de sistema-1

Assistente de logística de transporte-1

Assistente de vendas-3

Atendente de telemarketing-2

Auxiliar de contabilidade-2

Auxiliar de cozinha-1

Auxiliar de expedição-1

Auxiliar de faturamento-1

Auxiliar de lavanderia-1

Auxiliar de linha de produção-3

Auxiliar de logistica-16

Auxiliar de manutenção predial-1

Auxiliar de mecânico de autos-1

Auxiliar de operação-6

Auxiliar operacional de logística-25

Auxiliar técnico de montagem-2

Bombeiro civil-10

Caldeireiro montador-10

Caminhoneiro carreteiro-1

Carpinteiro de estruturas-1

Carpinteiro de obras-1

Chacareiro – exclusive conta própria e empregador-2

Chapeador de veículos-1

Comprador-1

Conferente de carga e descarga-1

Consultor de vendas-1

Corretor de imóveis-3

Costureira em geral-10

Cozinheiro geral-11

Cuidador de animais-1

Cuidador de idosos-2

Desenhista projetista mecânico-6

Eletricista-1

Eletricista de alta-tensão-25

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)-1

Eletricista de instalações de veículos automotores-2

Eletrotécnico-3

Emendador de fios (elétricos e telefônicos)-20

Empacotador, a mão-12

Estoquista-3

Faturista-1

Ferreiro-4

Ferreiro armador na construção civil-5

Fresador cnc-3

Funileiro montador-1

Garçom-6

Gerente de loja e supermercado-5

Gerente de marketing-1

Gerente de produção-1

Inspetor de qualidade-3

Instalador de alarmes residenciais-1

Instalador de isolantes acústicos-2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança-1

Instalador hidráulico-3

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados-30

Manobrista-2

Marceneiro-6

Marmorista – exclusive empregador em marmoraria-1

Massoterapeuta-2

Mecânico-1

Mecânico de automóvel-1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração-2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-2

Mecânico de motor a diesel-1

Mecânico de refrigeração-1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno-4

Monitor interno de alarmes-2

Montador-8

Montador de andaimes (edificações)-10

Montador de instrumentos de óptica-1

Montador de veículos (reparação)-1

Motorista de caminhão-4

Operador de caixa-2

Operador de empilhadeira-4

Operador de injetora de plástico-1

Operador de máquinas operatrizes-1

Operador de retro-escavadeira-3

Operador de rolo compactador-1

Operador de torno com comando numérico-5

Operador gráfico de corte e vinco na impressão-1

Pedreiro-33

Pintor de alvenaria-12

Pintor de móveis – a pistola-1

Pintor de obras-1

Projetista de móveis-2

Radioperador-2

Recepcionista atendente-2

Recepcionista de hospital-1

Repositor de mercadorias-10

Serrador de mármore-1

Serralheiro-2

Servente de obras-3

Soldador-16

Técnico de biotério-1

Técnico de laboratório em patologia clínica-1

Técnico de manutenção industrial-1

Técnico de manutenção industrial-2

Técnico eletrônico-3

Técnico em eletromecânica-1

Técnico mecânico-1

Topógrafo-1

Torneiro mecânico-1

Trabalhador de pavimentação (rodovias)-1

Vendedor – no comércio de mercadorias-2

Vendedor de serviços-11

Vendedor interno-4

Vendedor orçamentista-1

Vendedor porta a porta-1

Vendedor pracista-51

Vigia de rua-2

Assistente de vendas- -50

Vigilante-40

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre