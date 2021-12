Política Às vésperas de eleição para vaga aberta no Tribunal de Contas da União, cenário no Senado é de incerteza

12 de dezembro de 2021

Concorrem ao cargo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) e a senadora Kátia Abreu (PP-TO) Foto: Agência Senado/Divulgação Concorrem ao cargo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) e a senadora Kátia Abreu (PP-TO). (Foto: Agência Senado/Divulgação) Foto: Agência Senado/Divulgação

Na reta final da disputa pela vaga aberta no TCU (Tribunal de Contas da União), o cenário sobre o resultado da eleição no Senado é de extrema incerteza. A avaliação quase unânime é a de que, diante da disputa ferrenha, as articulações deste fim de semana serão determinantes para a definição do nome que ocupará a vaga deixada por Raimundo Carreiro.

Sem acordo em torno de um único nome, a escolha do próximo ministro da Corte será feita por meio de uma eleição, prevista para terça-feira (14). Estão na corrida o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) e a senadora Kátia Abreu (PP-TO).

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter sido aconselhado a não se intrometer na disputa, o governo está dividido. Ministros dizem que, hoje, no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios não há consenso. Uns torcem pela eleição de Kátia Abreu, outros pela de Fernando Bezerra.

O quadro é de tanta indefinição que o placar final da eleição muda conforme o interlocutor da conversa. Aliados de Bezerra, por exemplo, passaram a circular a informação de que, hoje, o líder do governo teria maioria no plenário. Mas o próprio partido do senador, o MDB, não chega unido na disputa. Uma ala importante da legenda apoia e trabalha pela eleição de Kátia.

Concorrente discreto

Embora seja aliado de primeira hora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), integrantes da Casa dizem que o perfil mais discreto de Anastasia pode beneficiá-lo na disputa.

A avaliação feita por importantes observadores da disputa é a de que o mineiro precisa desconstruir a narrativa de que, por ser técnico, não seria afeito à política. Anastasia, que tem o apoio na ala considerada mais independente do Senado, tem como maior desafio mostrar tanto para o governo quanto para a oposição que, caso seja o escolhido pelos pares, não será um “inimigo” da política na Corte de contas — tese que tem sido aventada nos corredores da Casa.

De acordo com relatos, o senador tem intensificado as conversas com colegas de todos os espectros políticos justamente no sentido de se apresentar como um homem do diálogo, lembrando, inclusive, que apesar de ser tido como técnico, tem carreira consolidada na política — principalmente como vice-governador e governador de Minas Gerais.

E é justamente pela falta de consenso dentro do governo que observadores privilegiados da disputa acreditam que Anastasia tem capacidade de conquistar mais votos dentro do plenário.

Em conversas recentes com integrantes do governo, aliados de Anastasia lembraram que a postulação do mineiro pela vaga no TCU foi discutida com Bolsonaro no início do ano. Pessoas que participaram da conversa disseram que, àquela altura, o presidente fez, inclusive, um gesto de apoio ao nome do senador.

O cenário traçado naquele momento era o de que Anastasia não teria adversários e, consequentemente, respaldo do Planalto para ocupar a cadeira que viria a ser aberta pela saída de Raimundo Carreiro.

