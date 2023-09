Esporte Semana terá jogos do Brasileirão espalhados de quarta a sábado

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

As partidas serão pela 23ª rodada do campeonato nacional. Foto: CBF/Divulgação

Falta pouco para os torcedores matarem a saudade de seus times disputando o Campeonato Brasileiro. Nesta semana, após o confronto da seleção brasileira contra o Peru, pela eliminatórias, os jogos já retornam em um período que terá partidas da 23ª rodada da competição espalhadas de quarta a sábado.

Flamengo, Athletico, Inter e São Paulo são os primeiros a entrarem em campo após a pausa da Data Fifa. Os times rubro-negros se enfrentam no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, enquanto o clube paulista visita o gaúcho no Beira-Rio.

Na quinta-feira, quatro partidas dão continuidade a rodada. Santos x Cruzeiro e Fortaleza x Corinthians, jogam às 19h, Coritiba x Bahia, às 20h, e Bragantino x Grêmio se enfrentam às 21h3min. Diferentemente das rodadas anteriores, esta terá jogos na sexta-feira – Cuiabá, América-MG, Palmeiras e Goiás jogam neste dia.

No sábado, o clássico entre Vasco e Fluminense, no estádio Nilton Santos, às 16h, faz o penúltimo jogo da rodada, enquanto o líder do Campeonato Brasileiro encerra o calendário espalhados ao visitar o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h.

Inter

Com a parada das datas Fifa, o Inter está aproveitando para fazer treinos especiais para os seus goleiros. Atualmente, o dono da posição é Sergio Rochet. No momento, o goleiro está atuando com a seleção uruguaia. O uruguaio não tem dado espaço para os outros goleiros do elenco.

O elenco do Inter está fazendo trabalhos desde a última terça-feira (05) no CT Parque Gigante. Nos treinamentos diários, é comum os goleiros trabalharem à parte, com os preparadores de goleiros. Como as datas são apertadas, nem sempre existe tempo suficiente para ter outras atividades especiais.

Grêmio

O Grêmio recebeu uma proposta pelo jogador Bitello. O próprio atleta confirmou a proposta em entrevista. O clube gaúcho recebeu oferta de 10 milhões de euros do Dínamo Moscou, da Rússia, pelo meia de 23 anos. O Tricolor possui 70% dos direitos econômicos do jogador.

Bitello está com a Seleção Brasileira olímpica para dois amistosos contra o Marrocos. O jogador comentou sobre a situação e acabou adotando mistério e não descartou a chance de ir para Europa ainda nesta janela. O tempo de transferências acaba nesta quinta-feira (14) na Rússia.

“Tenho a proposta, deixo na mão do meu empresário, ele sabe o que eu quero. Estou focado aqui, fazer esses últimos dias de treinamento e quando voltar resolver isso”, comentou Bitello.

