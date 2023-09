Porto Alegre Evento cultural no Theatro São Pedro celebra os 80 anos do Sindicato dos Jornalistas

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Programação inclui shows, exposição e homenagens. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Finalizando as comemorações de seus 80 anos de fundação, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors) realiza a partir das 19h desta terça-feira (12) um evento cultural no Multipalco do Theatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa inclui homenagens a profissionais da categoria, shows musicais e exposição fotográfica.

Também serão recolhidas donativos para famílias atingidas pelas enchentes no Interior gaúcho. As contribuições serão repassadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT), que se encarregou da distribuição.

A programação cultural foi construída por um grupo de profissionais de imprensa, dentre eles o crítico musical Juarez Fonseca. No palco estarão o Quarteto de Cordas do Theatro São Pedro, o Grupo Unamérica, a cantora Pâmela Amaro e jornalistas que atuam na música de forma profissional (Arthur de Faria, Cesar Fraga) ou amadora (Balala Campos).

Já os poetas José Antônio Silva e Márcia Martins foram escalados para recitar textos próprios e de outros jornalistas-escritores. A mostra “Fotojornalismo Como Protagonista da Notícia”, por sua vez, destacará trabalhos marcantes de 15 protagonistas do segmento no Rio Grande do Sul.

São imagens produzidas por Alina Souza, André Avila, Carlinhos Rodrigues, Dulce Helfer, Guilherme Almeida, Jefferson Bottega, Jorge Aguiar, Lauro Alves, Leonid Strelliaev, Mateus Bruxel, Paulo Dias, Raphael Seabra, Rodrigo Ziebel, Rogerio Soares e Valdir Friolin.

Medalha

Outro momento anunciado é a solenidade de entrega de medalhas especiais a oito jornalistas, cada qual correspondendo um a cada década do Sindjors. São eles: Antônio Oliveira, Carlos Bastos, João Carlos Belmonte, Lauro Quadros, Paulo Gasparotto, Tânia Carvalho, Vera Daisy Barcellos e Vera Spolidoro.

Também serão homenageados postumamente dois jornalistas falecidos neste início de década. O primeiro é o jornalista e professor Flávio Porcello, morto pela covid em 2021, aos 70 anos. Já o o segundo é João Borges de Souza, primeiro presidente negro do Sindicato e vítima de complicações do alzheimer em 2022, aos 87 anos.

Resistência

O Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul foi criado em 23 de setembro de 1942, a partir de carta oficial do Ministério de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio dirigida à Associação Profissional de Trabalhadores em Empresas Jornalísticas do Estado. Desde então passou a representar a categoria.

Com sede na Rua dos Andradas nº 1.270 (sala 133), Centro Histórico da capital gaúcha, a entidade conta com o site jornalistas-rs.org.br. Na atual gestão, iniciada há mais de um ano, são pautas a exigência do diploma como condição para o exercício da profissão, a defesa da democracia, o combate às fake news e a proteção dos direitos da categoria frente às transformações do mundo do trabalho.

“Em 80 anos de atividades, o Sindjors vivenciou muitas histórias, lutas e conquistas com ativismo e determinação, especialmente nos 21 anos de ditadura militar (1964-1985) e os profundos impactos da censura à imprensa, silenciando muitas vozes. Ou as calando para sempre, como foi o caso de Vladimir Herzog, morto sob tortura em 1975”, ressalta o texto de divulgação.

Sua presidente, Laura Santos Rocha, ressalta: “A intenção com as festividades é convidar a categoria a estar ainda mais próxima da entidade, dialogar com a sociedade sobre o valor da informação de qualidade em tempos de disseminação de notícias falsas e a necessidade da regulação das big tecs que ameaçam a democracia”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/evento-cultural-no-theatro-sao-pedro-celebra-os-80-anos-do-sindicato-dos-jornalistas/

Evento cultural no Theatro São Pedro celebra os 80 anos do Sindicato dos Jornalistas

2023-09-11