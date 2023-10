Acontece Semevinea traz genética para revolucionar o plantio de inverno

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O evento exclusivo é uma oportunidade para os produtores de trigo, agrônomos e pesquisadores interessados em conhecerem de perto as pesquisas inovadoras mais recentes da empresa. Foto: Divulgação/Semevinea O evento exclusivo é uma oportunidade para os produtores de trigo, agrônomos e pesquisadores interessados em conhecerem de perto as pesquisas inovadoras mais recentes da empresa. (Foto: Divulgação/Semevinea) Foto: Divulgação/Semevinea

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com foco em aumentar a qualidade e produtividade do plantio de inverno, a SEMEVINEA, empresa referência no desenvolvimento de genética avançada de sementes da Região Sul do Brasil, realiza nesta sexta-feira (20), às 8h30min, na Sede da Sementes com Vigor, na cidade de Muitos Capões (RS), um dia de campo para compartilhar o que há de inovador para a cultura de trigo.

No encontro, o Magister Science em Fitopatologia Ricardo Trezzi Casa irá apresentar resultados das análises desenvolvidas com Trigo Vencitore (inovação em produtividade), Trigo Trópico (adaptável a qualquer clima), Trigo Dominare (combina com a soja) e Trigo Chiaro (melhor branqueador do mercado).

“Os resultados mostram que a genética que desenvolvemos pode ser protagonista para superar o peso climático”, destaca Márcio Só e Silva, sócio-diretor da SEMEVINEA Genética Avançada de Sementes, que acaba de retornar da Angola onde foi convidado para falar sobre o trigo brasileiro.

“Durante o encontro, também estaremos apresentando lançamentos que já estão no escopo de projetos voltados para farinhas especiais”, adianta o engenheiro agrônomo ao lembrar do Trigo Chiaro que há 3 anos é o melhor branqueador do mercado.

“As análises que serão compartilhadas na próxima semana, sem dúvida, têm o potencial de transformar o cenário agrícola”, complementa Márcio.

O evento exclusivo é uma oportunidade única para os produtores de trigo, agrônomos e pesquisadores interessados em conhecerem de perto as pesquisas inovadoras mais recentes da empresa, dos estudos realizados e do impacto destas genéticas na produção de trigo de inverno.

“O objetivo da atividade é compartilhar informações valiosas com os produtores interessados em elevar a capacidade de produção a partir da escolha de sementes com alta tecnologia genética, facilitando assim o manejo e o resultado da colheita”, explica o gerente comercial da SEMEVINEA, Pedro Basso.

Além da proposta de aprendizado, o dia de campo SEMEVINEA contará com espaço estratégico para networking, permitindo aos participantes contatos valiosos e troca de experiências com colegas e especialistas do setor.

“Trabalhamos intensamente para desenvolver culturas de alto desempenho produtivo, oferecendo para a cadeia produtiva de trigo tecnologias seguras e rentáveis, alinhadas com princípios de sustentabilidade ambiental. Será um momento de aprendizado que irá gerar impacto direto do resultado da próxima safra”, afirma Pedro.

Sobre a SEMEVINEA

A empresa surgiu da fusão de profissionais ligados a cadeia produtiva de trigo, unindo a

pesquisa ao setor moageiro, e a vocação pela produção de genética avançada de sementes, aproximando o produtor de tecnologias inovadoras. A empresa busca implementar os recursos genéticos de trigo disponíveis no mundo para quebrar paradigmas e introduzir a cultura em novas fronteiras agrícolas no Brasil, além de fortalecer a genética de trigo tornando-a mais sustentável no que se refere as mudanças climáticas que ameaçam a produção de alimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/semevinea-traz-genetica-para-revolucionar-o-plantio-de-inverno/

Semevinea traz genética para revolucionar o plantio de inverno

2023-10-17