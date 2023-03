Esporte “Sempre o amarei, mas amo mais a mim mesma”, diz mulher de Daniel Alves

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Joana Sanz desabafou em seu instagram ao publicar uma carta escrita à mão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz usou as redes sociais para desabafar sobre o caso do jogador que foi preso no fim do ano passado. A modelo de 29 anos, inclusive, indicou o término de seu casamento com o lateral-direito que foi acusado de estupro por uma jovem de 23 anos.

Joana postou em seu Instagram uma carta escrita à mão, onde diz que ama e sempre amará o marido, mas afirma que está encerrando uma etapa de sua vida que começou no dia 18 de maio de 2015, data em que os dois começaram a namorar. Eles se casaram em 2017, em cerimônia secreta em Ibiza, uma ilha na Espanha.

A modelo, que retomou às passarelas em meados de fevereiro, em Madrid, não costumava falar sobre o caso de Daniel Alves em público. Inclusive, Joana reclamou da perseguição de jornalistas e garantiu que não iria responder nenhuma pergunta a respeito do jogador de 39 anos.

Joana Sanz vive um momento turbulento em sua vida desde o fim do ano passado. A modelo perdeu sua mãe, sua cachorrinha, a buldogue Coco, e viu o jogador ir preso por uma denúncia de agressão sexual. No entanto, ela tenta reconstruir sua vida enquanto o marido segue preso em Barcelona.

A modelo visitou o jogador na prisão no último domingo, porém, os dois só puderam se ver através de um vidro, uma vez que o atleta não havia solicitado a visita íntima, pedido que deve ser feito com um período de antecedência.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

