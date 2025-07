Política Senado aprova aumento de salário dos militares

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

A proposta autoriza a concessão de um reajuste linear de 9% a todos os militares da ativa, da reserva e pensionistas. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O Senado aprovou na quarta-feira (16) uma medida provisória (MP) que reajusta o salário-base de militares das Forças Armadas. O texto foi votado de forma simbólica em apenas 80 segundos.

A proposta autoriza a concessão de um reajuste linear de 9% a todos os militares da ativa, da reserva e pensionistas. O impacto será de R$ 3 bilhões em 2025 e de R$ 5,3 bilhões em 2026 – totalizando R$ 8,3 bilhões nos dois anos.

Uma parte da atualização salarial dos militares foi paga em abril deste ano. Outra parcela (4,5%) será concedida em 1º de janeiro de 2026, caso a MP se torne lei. Para isso, o texto precisa ser promulgado pelo Congresso Nacional.

Na Câmara, os deputados já haviam aprovado o projeto na semana passada. A MP foi editada governo federal em março deste ano. O prazo de validade da MP se esgotaria em agosto.

O que muda?

O reajuste impacta apenas o chamado “soldo” – a remuneração básica de um militar. Além dessa parcela, os militares podem receber outros adicionais, o que, na prática, pode tornar o salário maior.

O salário mais baixo das Forças Armadas, de recruta, passará de R$ 1.078 para R$ 1.177. Patentes mais altas. como generais, terão os vencimentos ampliados de R$ 13.471 para R$ 14.711.

O governo diz que, em 2025, a medida vai custar R$ 3 bilhões aos cofres públicos. No próximo ano, o impacto será de R$ 5,3 bilhões. Ao todo, ainda segundo o Planalto, 740 mil pessoas serão beneficiadas pelo reajuste.

O governo afirma que o reajuste faz parte de um acordo firmado com as Forças Armadas e segue os pactos firmados com outros servidores públicos, que também receberam reajuste de 9%.

O Palácio do Planalto argumenta que a medida busca “mitigar” os efeitos da inflação dos últimos anos que levaram a uma “defasagem na remuneração dos militares e pensionistas”.

Militares cobravam mais

Ao longo dos últimos meses, militares criticaram os percentuais propostos pelo governo federal e cobraram um reajuste ainda maior.

Uma das propostas levadas à mesa de negociação com o Planalto previa um aumento de 18%.

Relator da medida provisória na comissão mista, o deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ) se reuniu com representantes do governo e do Ministério da Defesa para tentar elevar o reajuste.

Pazuello disse que o governo teve “muita boa vontade” e se mostrou favorável a ampliar o reajuste. Mas, segundo ele, o aumento não será possível por falta de orçamento.

“Não dá. Eu queria muito, mas não dá. O orçamento não comporta. Tentei várias hipóteses, reajustes mais escalonados, mas não dá”, afirmou.

Em seu parecer, o deputado destacou a discordância com o reajuste concedido pelo governo, mas ressalvou que estava impedido de modificar os percentuais.

