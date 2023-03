Notícias Senado aprova convite para ouvir presidente do Banco Central sobre taxa de juros e inflação

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Expectativa é que Campos Neto compareça no dia 4 de abril. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O Senado aprovou nesta terça-feira (14) um convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Fernando Haddad, participem de uma sessão temática de debate sobre a taxa básica de juros e a inflação. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também será convidada.

O requerimento foi apresentado pelo próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ainda não há data para a sessão. Por se tratar de um convite, eles não são obrigados a comparecer.

“É uma discussão mesmo de caminhos para se atingir o objetivo de se ter um Estado de bem-estar social, de combater a fome, a miséria, combater o desemprego. Há um caminho, até lá, que é o do crescimento e do desenvolvimento econômico. Como se faz isso? Contendo a inflação e reduzindo a taxa de juros”, disse Pacheco.

“É imperativo que dialoguemos a fim de identificar os motivos por trás das elevadas expectativas inflacionárias e dos vultosos juros reais que predominam no Brasil. Dessa maneira, será possível direcionar nossos esforços para a construção de soluções capazes de evitar a perda do poder de compra da nossa população sem prejudicar o crescimento imediato da nossa economia”, completou Pacheco.

Mais cedo, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou um convite para que Campos Neto também preste explicações sobre a atual taxa básica de juros da economia, a Selic – atualmente no patamar de 13,75%. A expectativa é que o presidente do BC compareça no dia 4 de abril. Segundo a assessoria da presidência do Senado, ainda não há acordo para que Campos Neto vá à Casa somente em um dia.

Críticas

A aprovação dos pedidos ocorreu em meio a diversas críticas de integrantes do governo à Selic. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Haddad têm afirmado que há espaço para o BC reduzir a taxa.

Eles avaliam que a taxa de em patamar elevado dificulta investimentos no país e inibe a retomada da economia. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirá na semana que vem para definir se mantém a taxa no atual patamar, se reduz ou se aumenta.

Convites

Também serão convidados o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga; o diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNIF), Rodrigo Maia; o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney; o ex-secretário de Política Econômica Marcos Lisboa; o ex-diretor do Banco Central Carlos Viana; e o ex-secretário do Tesouro Nacional Bruno Funchal; além de representantes de entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Confederação Nacional do Transporte (CNT), e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

