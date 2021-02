Recursos serão destinados a auxílio emergencial, Bolsa Família e seguro-desemprego, por exemplo

O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, a contratação de empréstimo no valor de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,5 bilhões) entre o governo brasileiro e o Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento). Os recursos serão destinados ao programa emergencial de apoio à renda de populações vulneráveis afetadas pela pandemia da Covid-19 no país – como auxílio emergencial, Bolsa Família e o seguro-desemprego. O texto vai à sanção presidencial. A quantia deve ser alocada nos ministérios da Economia e da Cidadania. O prazo de desembolso vai até 31 de dezembro de 2022. Já o prazo do empréstimo é de 10 anos e meio, sendo cinco anos de carência. A amortização deve ser realizada mediante o pagamento de 11 parcelas semestrais, consecutivas e iguais, conforme o texto aprovado. (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

