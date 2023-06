Política Senado aprova indicação do advogado de Lula, Cristiano Zanin, para ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria no Supremo, ele poderá atuar por 28 anos no STF. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O plenário do Senado aprovou, por 58 votos a 18, nessa quarta-feira (21) o advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Não houve abstenção.

Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava-Jato e na campanha ao Planalto em 2022.

Nas indicações de ministros ao STF, cabe somente ao Senado analisar a escolha. A votação é secreta. Não há votação na Câmara dos Deputados.

Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria no Supremo, ele poderá atuar por 28 anos no STF — até atingir 75 anos.

Sabatina

A sabatina do advogado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) durou cerca de 8 horas. A etapa é obrigatória para que ele assuma a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Aos parlamentares, Zanin afirmou que não irá se comportar como um “subordinado” de Lula na Corte.

O advogado acrescentou, ainda, que posições democráticas estão acima de “quaisquer outros interesses”.

“Tive a honra de conversar com muitas lideranças, e bancadas e senadores e senadoras individualmente. Pude ouvir, aprender e ter a certeza de que posições democráticas estão acima de quaisquer outros interesses”, afirmou.

Durante a sabatina, Cristiano Zanin também foi questionado sobre diversos temas, entre os quais:

impedimento de julgar casos da Lava-Jato;

papel do STF na defesa da Constituição;

não ser papel do STF “legislar”;

casamento homoafetivo e aborto;

e combate à corrupção.

Embate

Um dos momentos que mais chamou a atenção na sabatina foi quando o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) fez mais de 10 questionamentos a Zanin.

Ex-juiz federal, Moro foi o responsável pelos processos da Operação Lava-Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) que levaram em 2018 o então ex-presidente Lula, hoje presidente da República, à prisão. Zanin atuou na defesa de Lula justamente nos processos da Lava-Jato.

Moro questionou a Zanin, por exemplo, se o advogado iria se declarar suspeito de julgar processos da Lava-Jato caso seja aprovado pelo Senado. Moro também questionou qual é a relação de Zanin com Lula.

Cristiano Zanin, então, respondeu que teve “convivência bastante frequente” com o petista em razão de ser seu advogado.

Acrescentou, ainda, que não irá se declarar impedido de julgar processos somente por conterem a “etiqueta” de Lava-Jato. Zanin argumentou que, para se declarar impedido, precisa ter atuado como advogado e analisar alguns quesitos, como as partes envolvidas.

“Com relação à suspeição e ao impedimento, senador Sergio Moro, as regras objetivas podem desde logo ser tratadas e enfrentadas. Então, regra objetiva é: nos processos em que atuei como advogado, se aprovado for pelo Senado, não poderei vir a julgar este processo ou causa, se estiver no STF”, respondeu Zanin a Moro.

“Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, qual o conteúdo. Até porque não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar o nome ‘Lava-Jato’, isso possa ser critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar suspeição ou impedimento”, acrescentou.

