As entidades incluídas no texto são os hospitais filantrópicos e as santas casas mantidos por entidades certificadas como beneficentes de assistência social.

As entidades incluídas no texto são os hospitais filantrópicos e as santas casas mantidos por entidades certificadas como beneficentes de assistência social. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil