O Senado aprovou na quinta-feira (18) o projeto que prevê a suspensão, por quatro meses, do pagamento de empréstimos consignados por aposentados, pensionistas e empregados públicos e privados.

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo com pagamento indireto, na qual as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício recebido pelo tomador do empréstimo.

Com a aprovação pelo Senado, o texto segue para votação na Câmara dos Deputados. Segundo alguns parlamentares, o objetivo do texto é reduzir os impactos econômicos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Outros senadores, no entanto, afirmam que o texto, na prática, representa interferência em contratos.