Senado dos EUA aprova pacote de US$ 2 trilhões para aliviar os impactos do coronavírus na economia

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite de quarta-feira (25), por ampla maioria, um pacote “histórico” de estímulos de US$ 2 trilhões para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus sobre a economia do país. O plano deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde.