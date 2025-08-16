Brasil Senado pressiona o senador Marcos Do Val a tirar licença para abafar crise com o Supremo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, até a família de Do Val tem sido procurada para ajudar a fazer com que ele se afaste por 180 dias, mas ele não quer. (Foto: Reprodução)

Atado a uma tornozeleira eletrônica por ordem de Alexandre de Moraes, Marcos do Val (Podemos-ES) se tornou pivô de uma crise entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF) e um problema para Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que tenta negociar uma saída para diminuir a tensão. De acordo com quatro fontes a par do caso, a alternativa encontrada nos últimos dias foi tentar convencer Do Val a tirar uma licença médica para tratar da saúde mental, mas ele resiste.

“Estamos discutindo algumas variáveis: licença médica, licença para interesse particular, suspensão de mandato. Por enquanto estamos negociando com ele ainda, mas sem definição”, diz um interlocutor de Alcolumbre ouvido reservadamente pelo blog.

“Eu vou tirar [licença saúde] para falarem que estou doido? Eu não estou doido’”, responde Do Val quando o assunto é abordado.

A licença seria uma forma de baixar a temperatura da crise com o Supremo e Alexandre de Moraes em particular, que na semana passada teve uma reunião secreta com um grupo de senadores para discutir o caso de Do Val. No encontro, ele foi informado de que corria o risco de ter a cautelar da tornozeleira revogada pelo plenário. Ficou combinado, então, que o Senado faria um pedido de revisão, que Alexandre atenderia. Em contrapartida, Alcolumbre encontraria uma forma de suspender o mandato de Do Val.

O pedido foi feito, Alexandre de Moraes até agora não decidiu, mas Alcolumbre está tentando resolver o problema sem ter que suspender Do Val, o que poderia provocar ainda mais revolta no bolsonarismo e na oposição. Mas, nos bastidores, o presidente do Senado tem dito que, se ele não se afastar, será suspenso pelo Conselho de Ética.

O senador capixaba já foi aconselhado até a permanecer no seu estado de origem, fazer um “trabalho de base” e evitar ir presencialmente ao plenário, mas tem dado sinais de que não está disposto a seguir a recomendação.

Uma das queixas no Senado é a de que, mesmo em reuniões reservadas para tratar de outros assuntos, Do Val “só sabe falar do Xandão”, dando a impressão de que vive numa espécie de “realidade paralela”.

“Marcos do Val virou um problema para todo mundo. Não podemos deixar o Senado inteiro se lascar por causa dele, mas temos de dar uma resposta corporativista, institucional. Também não podemos jogar um senador na berlinda”, afirma um parlamentar. As informações são do portal O Globo.

