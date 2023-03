Notícias Senado terá frota de carros blindados para uso de senadores alvos de ameaças

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Pregão eletrônico será aberto no dia 27 de março. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O Senado abriu processo para alugar 120 carros para os 81 senadores e servidores da cúpula da Casa. Sinal desses tempos de intolerância, 30 destes veículos serão blindados para suportar munição 44 Magnum e foram solicitados pela Polícia Legislativa e por parlamentares alvos de ameaças de morte. O plano é gastar até 17,6 milhões de reais no contrato de 30 meses.

O edital para a contratação de empresa para fornecimento dos veículos foi lançado na última semana e o pregão para apresentação de propostas será aberto no próximo dia 27 de março. Vencerá a licitação a empresa que ofertar o menor preço para prestar o serviço.

Além de o Senado alugar carros, a Casa também abriu uma licitação, nesta semana, para comprar 270 mil metros de grades de contenção, por quase R$ 2 milhões.

Contrato

Conforme o edital, disponível no portal do Senado, a empresa terá de disponibilizar, durante 30 meses, os carros com fornecimento de combustível, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem, seguros, taxas e impostos.

A empresa vencedora não terá de fornecer motoristas, uma vez que os gabinetes dos parlamentares já contam com esses prestadores de serviço. Considerando o período total de 30 meses, o Senado estima gastar, por mês, até R$ 587,2 mil com o contrato.

Na justificativa do edital, o Senado afirma que o contrato de aluguel de carros tem o objetivo de “dar continuidade ao transporte de senadores, diretora-geral, secretário-geral da Mesa, presidente do Senado e sua segurança, em deslocamentos no Distrito Federal e entorno”.

Segundo o documento, é considerado entorno do DF todo o local que fica até 100 quilômetros de distância da sede do Senado.

Modelos

Conforme o edital publicado, serão locados 82 veículos:

– 1 sedã grande blindado (Hyundai Azera ou similar); custo mensal de até R$ 17,5 mil;

– 1 sedã grande sem blindagem (Hyundai Azera ou similar); custo mensal de até R$ 13 mil;

– 79 sedãs médios (Toyota Corolla, Honda Civic ou similar); custo mensal de até R$ 534,8 mil;

– 1 veículo adaptado para pessoa com deficiência (Kia Grand Carnival ou similar); custo mensal de até R$ 21,9 mil;

Um dos automóveis, um Hyundai Azera, será blindado e “zero-quilômetro (km)”. O Senado quer o automóvel com as seguintes características: velocidade máxima não inferior a 180 km/h; transmissão automática, de no mínimo seis marchas à frente e uma à ré; tacômetro; controle de tração; direção hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, original de fábrica; e todos os bancos de couro.

