Notícias Disputas entre governistas e oposição travam retomada de obras do governo Lula

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governador de Minas Gerais tem mantido relação tortuosa com o Planalto. (Foto: Reprodução/TV NBr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Disputas entre aliados e opositores do presidente Lula (PT) aprofundaram impasses na retomada de obras e privatizações que envolvem o governo federal. Em estados como Minas Gerais, Pernambuco e Paraná, governadores que não integram a base de apoio ao Planalto vêm travando quedas de braço com lideranças do PT para tirar projetos do papel.

Em Minas, a repactuação do acordo de Mariana com as mineradoras Samarco, Vale e BHP, considerada uma das prioridades do governador Romeu Zema (Novo), aguarda uma definição sobre a entrada da Bahia como nova parte a ser indenizada. Inicialmente, a negociação mirava um valor na casa de R$ 60 bilhões repartido entre os governos de Minas e do Espírito Santo, e também para indenizar famílias atingidas pelo rompimento da barragem.

Acordo estendido

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zema tem mantido relação tortuosa com o Planalto e reclamou publicamente, na semana passada, da demora no acordo. Já o governo da Bahia, sob gestão do petista Jerônimo Rodrigues, passou a se movimentar para ser contemplado na gestão de Lula sob o argumento de que os rejeitos chegaram ao Arquipélago de Abrolhos, região com apelo turístico. Jerônimo é aliado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, cuja pasta intermediará as negociações. O estado deve apresentar, até o fim do mês, um pedido formal com as bases do pleito.

Embora o governo baiano afirme que sua eventual participação no acordo não se dará “com o mesmo impacto de Minas e Espírito Santo”, o cenário preocupa aliados de Zema, que contam com a injeção de recursos no estado e temem que a entrada da Bahia alongue ainda mais as discussões.

Outro pleito do governo Zema, ainda sem solução, é a privatização do metrô de Belo Horizonte por parte do governo federal. O leilão de concessão ocorreu em dezembro, ainda na gestão Bolsonaro. Zema apelouao vice-presidente Geraldo Alckmin para que o novo governo não travasse o projeto. Em meio a pressões de parlamentares do PT, no entanto, a assinatura do contrato, prevista para o início de março, foi adiada.

Imbróglio

Na região Nordeste, há outro embate envolvendo governadores aliados de Lula, no Ceará e no Piauí, e de oposição, por conta da retomada das obras da ferrovia Transnordestina. Desfavorecida na queda de braço, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), cujo estado corre risco de ficar fora do traçado, buscou apoio da bancada do PT. Ex-prefeito do Recife, o deputado João Paulo (PT) passou a encabeçar a articulação estadual com o objetivo, segundo ele, de “encontrar meios técnicos, políticos e econômicos que possam viabilizar” o trecho pernambucano da ferrovia.

Também aliado de Lula, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), envolveu o Planalto em seu imbróglio com o governador Mauro Mendes (União) sobre o VLT em Mato Grosso. Projetado para a Copa do Mundo de 2014, com financiamento de R$ 1,1 bilhão da Caixa e do BNDES, o modal teve as obras paralisadas em meio a denúncias de corrupção e segue sem conclusão.

Em 2021, Mendes, aliado de Bolsonaro, aprovou na Assembleia Legislativa a substituição por um corredor de ônibus BRT, mas a prefeitura e o Tribunal de Contas da União (TCU) ficaram contra a reviravolta. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em dezembro, uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli favoreceu o governo estadual, que iniciou a retirada dos trilhos.

Na última semana, porém, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso pedindo que o TCU retome a análise sobre a substituição do VLT, argumentando que é um “empreendimento conjunto que conta com a intensa e ativa participação” do governo federal.

Preço do pedágio

No Paraná, o governador Ratinho Jr. (PSD) entrou em um embate com lideranças do PT, incluindo a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, por divergências na concessão de pedágios para rodovias estaduais e federais. Ratinho defende um modelo com maior aporte financeiro, negociado ainda no governo Bolsonaro, e avalia que o formato com ênfase na menor tarifa, defendido pelo PT, não prevê recursos necessários para obras.

Gleisi rebateu o governador após uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). Na ocasião, a presidente do PT disse que haverá “mudanças no modelo de concessão para assegurar tarifa menor”. A pressão desagradou a aliados de Ratinho, que atribuem a Gleisi o adiamento de uma viagem de Renan ao estado, prevista para março, na qual bateria o martelo sobre o formato da concessão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/disputas-entre-governistas-e-oposicao-travam-retomada-de-obras-do-governo-lula/

Disputas entre governistas e oposição travam retomada de obras do governo Lula