Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Camiseta da deputada catarinense mostra mão com quatro dedos alvejada por três tiros. (Foto: Reprodução/Instagram)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou que estuda medidas contra a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC). A parlamentar publicou uma foto em suas redes sociais segurando uma arma e vestindo uma blusa fazendo referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Gleisi chamou ainda a postagem de “ato criminoso”.

Na foto em que publicou nas redes sociais, Julia Zanatta segura uma carabina e usa uma blusa com ilustração de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. Na blusa há ainda os dizeres “come and take it” (venha e pegue isso, no inglês). Na legenda do post, ela também cita o presidente e defende empregos e investimentos no setor de armas.

A postagem da deputada foi feita na sexta-feira (17) e gerou diferentes reações. Enquanto alguns internautas apoiaram a manifestação e chegaram a elogiar a camiseta, outros a acusaram de ameaçar o presidente da República e de realizar discurso de ódio.

Em post nas redes sociais, Gleisi Hoffmann afirmou que a publicação de Zanatta foi um “comportamento nazista” e uma ” apologia à violência contra Lula”.

“Comportamento nazista da deputada de SC, de apologia à violência contra @LulaOficial. Quem não pode baixar a guarda é a sociedade brasileira – e nossas instituições – com quem insiste incitar a violência e semear o ódio. Estamos estudando medidas contra esse ato criminoso”, escreveu a presidente do PT.

Resposta

A deputada de Santa Catarina, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, comentou o post de Gleisi e chamou a fala da petista sobre o Nazismo de “quebra de decoro”.

“A senhora está chamando uma colega deputada de nazista? Vamos ver quem vai para o conselho de ética agora. Isso sim é quebra de decoro. Sugiro que a senhora vá trabalhar pelo povo brasileiro e pare de tentar censurar os teus colegas”, rebateu Zanatta.

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) também se manifestou sobre a postagem da bolsonarisra. Em seu Twitter, o parlamentar prometeu entrar com uma representação criminal contra Zanatta.

“O que a deputada bolsonarista @apropriajulia faz nessa imagem é incitação à violência contra o presidente Lula e por isso vou protocolar representação criminal contra ela. Além disso, resta saber se ela tem porte de arma de grosso calibre para se exibir com um fuzil”, postou.

Ameaças

A parlamentar afirmou ainda em vídeo nas redes sociais que após a postagem de Santana, começou a sofrer ameaças.

“Depois disso, recebi várias mensagens nas minhas redes sociais de ameaça. Me chamando de tudo que vocês podem imaginar, desejando bala perdida em alguém da minha família. (…) Não vão me calar, não vão tolher a minha liberdade e nem me ameaçar. Porque parece que agora a regra para os petistas é cassação de mandato de quem não concorda com eles”, denunciou.

Júlia Zanatta foi a sexta deputada federal mais votada de Santa Catarina e elegeu-se principalmente a partir da pauta armamentista Ela é amiga do também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

