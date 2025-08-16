Brasil Senador do partido de Bolsonaro muda posição e faz campanha por impeachment de Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

As declarações marcam uma mudança de posicionamento de Wilder, um dos articuladores da indicação de Moraes à vaga na Corte. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Wilder Morais (PL- GO) discursou nas manifestações de bolsonaristas contra o ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em Goiânia, o parlamentar que vai pressionar os colegas para pautar o impeachment do ministro. As declarações marcam uma mudança de posicionamento de Wilder, um dos articuladores da indicação de Moraes à vaga na Corte.

Em 2017, o parlamentar chegou a realizar um jantar no barco Champagne, em que reuniu outros oito senadores para garantir apoio à indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública do então presidente Michel Temer. O encontro no chamado “barco do amor” ficou conhecido como “sabatina informal”. Na época, Moraes chegou a declarar, por nota, que foi “surpreendido” com o fato de a reunião ter ocorrido no barco, mas disse que os assuntos foram tratados de modo sério e respeitoso.

No entanto, nas manifestações Wilder declarou que pedirá ao Senado o impeachment de Moraes.

Wilder também disse que o impeachment do juiz é a principal pauta dos senadores de direita na volta das atividades parlamentares, e que pressionará quem ainda não assinou o requerimento, além do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a pautar a ação.

Nas redes sociais, Wilder compartilhou vídeos das manifestações em Goiânia. Em um deles, com a legenda de “supremo é o povo” Wilder aparece no meio da população abraçando pessoas em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

STJ recebe pedido para intimar Moraes

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu um pedido de intimação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma ação movida contra ele nos Estados Unidos. O presidente do tribunal, Herman Benjamin, irá decidir sobre o andamento.

A ação é movida contra Moraes pela rede social Rumble e pela Trump Media, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O processo empacou porque a Justiça americana ainda não intimou o magistrado. Antes, o local indicado para a citação foi o endereço residencial de Moraes, em São Paulo.

As companhias acionaram a Justiça Federal da Flórida, em fevereiro, com o objetivo de barrar ordens de Moraes para a remoção de perfis em suas plataformas. Elas argumentam que as decisões do ministro excedem sua competência. Com informações do portal O Globo.

