Política Senador Flávio Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes tem a “missão pessoal” de tirar Jair Bolsonaro da vida pública

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

"Alexandre de Moraes precisa urgentemente de ajuda médica", disse o parlamentar Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes atua com a “missão pessoal” de tirar o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), da vida pública.

Segundo o senador, uma eventual prisão preventiva de Bolsonaro seria “ilegal” e “imoral”.

“Inconstitucional, ilegal e imoral. Alexandre de Moraes precisa urgentemente de ajuda médica. Não esconde de mais ninguém a perseguição contra Bolsonaro e destruiu a democracia para cumprir sua missão pessoal de tentar tirá-lo da vida pública, usando covardemente sua caneta”, afirmou Flávio em entrevista à CNN.

Moraes é o relator do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na semana passada, ele determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e proibiu o ex-presidente de acessar as redes sociais.

