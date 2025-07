Diplomacia parlamentar

Uma comitiva de quatro senadores vai aos Estados Unidos entre 29 e para tratar diplomaticamente das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo governo norte-americano. A comissão temporária externa, aprovada nesta ça-feira pelo Senado, pretende estabelecer canais de diálogo junto ao Congresso estadunidense de modo a encontrar uma solução para a sobretaxa.

Participação sindical

Atendendo à cobrança de presidentes e dirigentes das centrais sindicais, o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou seis entidades do meio para uma reunião nesta -feira sobre a reação brasileira ao “tarifaço” anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A participação dos sindicalistas visa garantir que os reflexos do posicionamento norte-americano sobre os empregos no Brasil sejam colocados em pauta em meio à discussão, sob a luz dos interesses trabalhistas.

Poderes separados

Geraldo Alckmin afirmou nesta ça-feira, em reunião com empresários, que o governo Lula não consegue interferir nas decisões do STF sobre Jair Bolsonaro, como condicionou Donald Trump para recuar com a tarifa de 50% imposta ao Brasil. O vice-presidente destaca que o Executivo não possui ação sobre outro poder e que, antes de qualquer coisa, é necessário “separar questões de natureza jurídica”.

Sentimentos distintos

No mesmo dia em que Donald Trump afirmou que Jair Bolsonaro não é “como um amigo”, mas sim um conhecido, o ex-presidente brasileiro declarou que é “apaixonado” pelo chefe da Casa Branca. Em entrevista ao portal Poder360, publicada nesta ça-feira, o ex-mandatário afirmou que não sabe o que se passa na cabeça de Trump, mas que é “apaixonado por ele, pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os EUA”.

Decisão judicial

Diante da falta de acordo entre o Planalto e o Congresso na audiência de conciliação desta ça-feira sobre o entrave no entorno do IOF, o futuro do tributo será decidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao serem questionados sobre potenciais concessões recíprocas para a resolução do impasse, representantes das duas partes reconheceram a importância do diálogo, mas optaram por resolvê-lo via decisão judicial.

Reuniões canceladas

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), optou por cancelar as reuniões de comissões permanentes previstas para esta e -feira, em meio à semana de esforço concentrado. A decisão visa garantir tempo hábil para o plenário debater e votar propostas de interesse nacional antes do início do recesso parlamentar.

PEC aprovada

Por 43 votos a 23, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta ça-feira a PEC da Segurança Pública, enviada pelo Executivo federal. Considerada prioridade pelo governo Lula, a matéria deve ser debatida em comissão especial, a ser instalada no segundo semestre, antes de ir para votação em plenário.

Gratidão ministerial

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, agradeceu publicamente à CCJ da Câmara pela aprovação da PEC da Segurança Pública, elogiando o “elevado espírito público” do colegiado. O chefe ministerial avalia que a proposta não teve sua essência alterada nas mudanças a que foi submetida no colegiado e que seu avanço representa um “primeiro passo para uma verdadeira reforma da segurança pública no país”.

Destino para turistas

Uma lista divulgada nesta semana pela ONU Turismo aponta o Brasil em segundo lugar no ranking global da entrada de turistas estrangeiros, atrás somente do Paraguai. No primeiro semestre de 2025, mais de 5,3 milhões de visitantes do exterior entraram em território brasileiro – cerca de 48% a mais do que o número registrado no mesmo período em 2024.

Reforma administrativa

O Grupo de Trabalho criado na Câmara para debater a reforma administrativa apresentou nesta ça-feira os anteprojetos sobre o assunto para lideranças da Casa, após a conclusão de suas discussões. Apesar de prontas, as propostas somente serão divulgadas depois do recesso parlamentar, de modo que as bancadas tomem conhecimento de seu teor antes da publicização.

LDO em construção

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou nesta terça-feira o relatório preliminar ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2026. Frente à validação, o presidente do colegiado, senador Efraim Filho (União-PB), agendou para o dia a votação final da matéria.

Empreender RS

O governo gaúcho lança nesta -feira o programa “Empreender RS”, voltado ao estímulo do empreendedorismo, à atração de investimentos e à prospecção de mercados. A iniciativa, articulada junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, tem como objetivo fortalecer a posição do Estado enquanto polo de promoção de negócios nacionais e no exterior.

Água desburocratizada

Presente no Encontro Estadual de Juventude da Fetag-RS, nesta ça-feira, o governador Eduardo Leite sancionou o projeto do deputado estadual Elton Weber (PSB) que prevê a dispensa da outorga de direito de uso da água e isenta de futura cobrança pelo seu uso no meio rural. A medida beneficia agricultores e pecuaristas familiares que, até então, tinham de renovar a outorga a cada cinco anos, com custo de até R$8 mil.

Renovação da frota

A Secretaria Estadual da Saúde entregou nesta ça-feira três dos quatro caminhões adquiridos pela pasta estadual para as divisões de Suprimentos e de Assistência Farmacêutica. A compra, com investimento de R$2,88 milhões, visa incrementar o transporte de medicamentos, móveis, câmaras de conservação e outros materiais, atendendo semanalmente às 18 coordenadorias regionais da SES.

Combate a furtos

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se nesta ça-feira com o chefe de Polícia do RS, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, para dar continuidade às ações conjuntas de combate ao furto de fios e cabos em Porto Alegre. A expectativa é de que o assunto seja tratado também nos próximos dias junto à Brigada Militar, além de demais órgãos de segurança do município e do Estado.