Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

A instituição se tornou a principal parceira do setor na formação de profissionais e em pesquisa e inovação aplicadas Foto: Divulgação A instituição se tornou a principal parceira do setor na formação de profissionais e em pesquisa e inovação aplicadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma empresa se torna mais produtiva e, consequentemente, mais competitiva sobre três pilares: pessoas, tecnologia e inovação. Há 82 anos, o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) é o principal parceiro da indústria para inovar e formar trabalhadores.

Com um trabalho de excelência técnica alinhado com as tendências e as necessidades da indústria, o Senai está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. Hoje, atende 5,3 mil municípios brasileiros por meio de 520 unidades operacionais, 517 unidades móveis, 59 ISTs (Institutos de Tecnologia) e 28 ISIs (Institutos de Inovação), que registram 2,8 milhões de matrículas e prestam consultoria a 30 mil empresas por ano.

“O Brasil tem muito o que avançar e não só pode, como deve, aproveitar a competência e a estrutura do Senai. Para termos desenvolvimento social, econômico e sustentável, precisamos de educação profissional, de inovação e de uma indústria forte. O Senai é a instituição que reúne tudo isso”, afirma o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban.

Ao longo de oito décadas, a rede também avançou em inovação e se firmou no cenário internacional por meio de parcerias. Dois importantes parceiros são o MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos Estados Unidos, e o Fraunhofer, na Alemanha.

Para se ter uma ideia da excelência da formação oferecida pelo Senai, desde 2007 o Brasil figura entre os cinco melhores países no mundial de profissões técnicas, a WorldSkills, tendo conquistado o 3º lugar geral na última edição, realizada na Rússia.

“Temos mais de 88,7 milhões de trabalhadores, que tiveram a primeira formação profissional ou se atualizaram em cursos do Senai, e quase 1,2 mil empresas de todos os portes atendidas pelos ISIs desde a criação da rede, além de 17 mil empresas por ano nos ISTs. São números grandiosos, que mostram uma entrega de altíssimo valor para o setor industrial e para o país”, destaca o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal.

Leal lembra que, para garantir a empregabilidade dos alunos e a satisfação das empresas, os cursos do Senai passam por atualização constante, baseada no surgimento e na disseminação das novas tecnologias e nos novos perfis profissionais demandados pelo mercado de trabalho.

Entre os ex-alunos de cursos técnicos, por exemplo, 84,4% estão empregados em até um ano de formação. Nos últimos dois anos, houve um crescimento de 62% no número de matrículas em cursos de nível técnico – de 166,7 mil em 2020 para 270 mil em 2022. Somente no ano passado, de janeiro a novembro, foram 290 mil matrículas.

Em comemoração ao aniversário do Senai, além da oferta de cursos gratuitos, a instituição está com uma promoção nos cursos técnicos no Futuro.Digital. Matriculando-se pela plataforma, a primeira mensalidade sai por apenas R$ 9,90. Para saber todos os detalhes da ação promocional e garantir o seu desconto, inscreva-se no site para assistir à transmissão ao vivo do Futuro.Day.

