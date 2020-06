Acontece Senar-RS transmite debate sobre cuidados na geração de cordeiros

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

Nesta terça-feira (23), o Senar-RS vai transmitir uma live sobre como gerar cordeiros sadios e produtivos, às 19h30, no seu canal do You Tube. Com o tema “Ovinocultura – Cuidados na Parição”, o debate reunirá o médico veterinário e técnico em Formação Profissional Rural do Senar-RS, Pedro Faraco Rodrigues, a zootecnista da COOOPLIB, Marina de Vasconcelos, e a zootecnista da Leite & Corte Consultoria em Agronegócios, Ana Maria Osório Dias.

Os profissionais abordarão temas como o planejamento da cria ovina para nascimento de um cordeiro com vigor, cuidados com a ovelha no pré-parto, primeiros cuidados com o cordeiro após o nascimento, rotinas na época de parição e demais técnicas que visam a melhoria na produção de cordeiros e redução da mortalidade nos primeiros dias de vida.

O objetivo é cobrir os principais aspectos que devem ser observados pelo pecuarista para obter cordeiros mais saudáveis e produtivos, durante todas as suas fases de desenvolvimento.

