Acontece Sesc Comunidade realiza lives sobre diversas temáticas nesta semana

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Live desta segunda-feira (22). (Foto: Divulgação/ Facebook Sesc Comunidade)

O Sesc Comunidade vai promover durante esta semana, no turno da tarde, lives sobre diversas temáticas. A primeira acontece nesta segunda-feira (22), sobre alimentação e atividade física, no Facebook do Sesc Comunidade.

Já na quarta-feira (24), devido o aumento do número de casos de violência doméstica durante o período de distanciamento social, será realizado um debate virtual sobre o tema. A psicóloga do Grupo Reflexivo, Ivete Vargas, e integrantes dos programas Mesa Brasil Sesc, abordarão o assunto por meio de uma live às 17h pelo Facebook do Sesc Comunidade.

A participação é gratuita e não necessita de inscrições prévias. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apenas em abril, foram quase 10 mil queixas de violência doméstica feitas à Central de Atendimento à Mulher, um aumento de mais de 35% se comparado com o ano passado.

Confira a programação completa:

22/06 (segunda)

Live Alimentação e atividade física

Horário: 15h

Participantes: Andrea Rosa, nutricionista do Programa Mesa Brasil Sesc e do Espaço Saúde do Sesc Viamão, e Priscilla Rohmann, nutricionista do Programa Mesa Brasil Sesc.

Transmissão: Facebook Sesc Comunidade

23/06 (terça)

Live Dicas de Nutrição: Planejamento de Cardápios

Horário: 15h

Participantes: Equipe de estagiários do Programa Mesa Brasil Sesc

Transmissão: Web palestra via Zoom – senha: comunidade)

24/06 (quarta)

Live Violência Doméstica em Tempos de Pandemia

Horário: 17h

Participantes: Ivete Vargas, psicóloga do Grupo Reflexivo, e equipe de estagiários dos programas Mesa Brasil Sesc, Envolva-se e Voluntariado de Porto Alegre.

Transmissão: Facebook Sesc Comunidade

25/06 (quinta)

Live Ressignificando o voluntariado e a necessidade de falarmos sobre a cultura da doação

Horário: 17h

Participantes: Carlos Carrano, especialista em Responsabilidade Social (Instituto Unimed – RS), e Leila Anastácio, assistente social do Programa Sesc de Voluntariado.

Transmissão: Facebook Sesc Comunidade

26/06 (sexta)

Live Moda sustentável em tempos de pandemia

Horário: 17h

Participantes: Cacá Camargo, professora e consultora de Moda e Sustentabilidade, e Michele Cardoso Correa, assistente social do Programa Sesc Envolva-se

Transmissão: Facebook Sesc Comunidade

