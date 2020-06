Acontece TV Pampa estreia o Jornal da Pampa com novo formato

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Ali Klemt e Fernanda Schiavo na apresentação do Jornal da Pampa. Foto: Jonas Adriano/Divulgação TV Pampa Ali Klemt e Fernanda Schiavo na apresentação do Jornal da Pampa. (Foto: Jonas Adriano/Divulgação TV Pampa) Foto: Jonas Adriano/Divulgação TV Pampa

A partir desta segunda-feira (22), a TV Pampa conta com um reforço no seu quadro de comunicadores. Fernanda Schiavo retorna à emissora da Rede Pampa para apresentar o Jornal da Pampa, ao lado de Ali Klemt. O noticiário é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h55, para todas as quatro emissoras e mais de cem retransmissoras do sinal da TV Pampa distribuídas por todo o Rio Grande do Sul.

Fernanda Schiavo afirma que o retorno à Rede Pampa concretiza o sonho de sua vida, o telejornalismo. “A comunicação cresceu comigo, faço parte deste meio desde muito cedo. Sei que nesse momento de pandemia a grande missão de uma rede de comunicação é levar informação correta e inteligente ao público, algo que a Rede Pampa está fazendo brilhantemente. Estou muito feliz e certa de que vamos fazer o Jornal da Pampa cada dia melhor”, diz a comunicadora.

Sua colega de equipe, Ali Klemt, explica que o Jornal da Pampa se propõe a mostrar as notícias de uma forma leve, mas sem perder a seriedade e credibilidade. “Temos tido um retorno incrível dos telespectadores e a chegada da Fernanda Schiavo, uma comunicadora competente e experiente, trará mais dinamismo para o programa e vai abrilhantar ainda mais o nosso noticiário”, conclui Ali.

A diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, destaca que Fernanda Schiavo integra também o elenco da Rádio Pampa (FM 97,5), uma das dezoito emissoras de rádio da rede, e que se dedica integralmente a transmissão de informações ao vivo e na qual Fernanda está no ar de segunda a sábado, a partir do meio-dia. “O compromisso da Rede Pampa é o de apresentar um jornalismo de qualidade e temos recebido um feedback constante sobre a pluralidade dos nossos conteúdos. A Fernanda vem contribuir com este objetivo e ainda para que o Jornal da Pampa seja o mais completo resumo dos assuntos do dia do nosso Estado”, afirma a diretora.

Serviço: Jornal da Pampa com novo formato e apresentação

Data: Segunda-Feira, 22 de junho

Horário: a partir das 18h55

