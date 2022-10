Esporte Senna, Pelé, Medina… A gaúcha Mayra Aguiar entra para seleto grupo de brasileiros tricampeões mundiais

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Aos 31 anos, Mayra Aguiar já pode se considerar uma das gigantes do esporte brasileiro. (Foto: Lara Monsores/CBJ)

Aos 31 anos, Mayra Aguiar já pode se considerar uma das gigantes do esporte brasileiro. A judoca conquistou o título Mundial de judô na categoria até 78kg, na última terça-feira, e entrou para o seleto grupo de tricampeões mundiais brasileiros.

Nascida em Porto Alegre, a judoca foi crescendo a cada ano no cenário do judô. Ela foi prata no Mundial de 2010, bronze em 2011 e 2013 e finalmente ouro em 2014, 2017 e 2022. Nenhum judoca brasileiro, seja no feminino ou no masculino, conquistou tantos títulos quanto ela.

Com o feito, ela entra para uma lista seleta de brasileiros tricampeões mundiais nos mais diversos esportes. No futebol, somente Pelé foi campeão três vezes (1958, 1962 e 1970).

Na Fórmula 1, o Brasil se consolidou como potência nas décadas de 1980 e 1990 e teve dois brasileiros tricampeões mundiais: Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991).

Em outra modalidade de luta, o boxe, o brasileiro Éder Jofre, que faleceu neste mês, foi tricampeão mundial. Acelino Freitas, o Popó, conquistou o mundo quatro vezes.

No vôlei masculino, a Seleção Brasileira foi tricampeã em sequência (2002, 2006 e 2010). Apenas um jogador esteve presente nas três conquistas, o ponteiro Dante Amaral.

Mais recentemente, o Brasil tem dominado o cenário do surfe mundial. Entre os quatro brasileiros campeões, um se destaca: Gabriel Medina. Ele venceu em 2014, 2018 e 2021.

Já Robert Scheidt não se contentou em ser tricampeão mundial, o velejador brasileiro venceu o Mundial de iatismo 15 vezes e em três décadas diferentes (1990, 2000 e 2010).

Além de fazer parte de uma lista com Pelé e Senna, Mayra Aguiar já bateu outros recordes do esporte brasileiro. Ela é a única atleta feminina a ganhar três medalhas olímpicas em esportes individuais (bronze em 2012, 2016 e 2020) e a única judoca, em qualquer categoria, a realizar esse feito.

Ao conquistar o tricampeonato mundial de judô, no Uzbequistão, Mayra Aguiar ganhou cinco posições e reassumiu a liderança no ranking na categoria até 78kg. A medalha de ouro rendeu a brasileira dois mil pontos e, agora com 5.220 pontos no total, deixou para trás a judoca alemã Anna-Maria Wagner. A israelense Inbar Lanir também perdeu uma posição e fecha o pódio na classificação.

Rafaela Silva, bicampeã mundial no Uzbequistão, após dois anos de suspensão, ganhou seis posições e pulou para a terceira classificação no ranking na categoria até 57kg, totalizando 4.610 pontos.

Além dos ouros de Mayra Aguiar e Rafaela Silva, o Brasil conquistou no Mundial do Uzbequistão a medalha de bronze com Daniel Cargnin, na categoria até 73kg, e a medalha de prata com Beatriz Souza, na categoria acima de 78kg. As informações são dos sites Lance e GE.

