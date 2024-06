Grêmio Sentido dor muscular, centroavante Diego Costa passará por exames médicos

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Na saída do Couto Pereira, o camisa 19 do Tricolor gaúcho evitou detalhar o problema, mas disse que a coxa "vai ficar boa" Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após o empate em 1 a 1 com o Estudiantes, no último sábado (08), pelo último jogo da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio tem uma nova preocupação. O centroavante Diego Costa sentiu um problema muscular durante a partida no Couto Pereira, em Curitiba, e passará por exames médicos.

Na saída do estádio, o camisa 19 do Tricolor gaúcho evitou detalhar o problema, mas disse que a coxa “vai ficar boa”. O centroavante deixou o local caminhando normalmente e no vestiário já estava bem, com poucas dores. Há expectativa de que não seja nada grave.

Costa se machucou ao receber um passe e proteger a bola da marcação adversária e girar. Com a carga, ele caiu e logo levou a mão à região do músculo adutor da coxa esquerda. O técnico Renato Portaluppi afirmou que o jogador passará por exames até esta segunda-feira (10).

Se confirmada a lesão, João Pedro Galvão é o único jogador da posição de centroavante para a sequência de jogos no Brasileirão. As oitavas de final da Libertadores, contra o Fluminense, ocorrem nos dias 14 e 21 de agosto. No jogo de sábado, o Grêmio contou com o retorno do atacante Cristian Pavón. O zagueiro Geromel também deve ser liberado pelo departamento médico do clube em breve após fratura no braço esquerdo no primeiro jogo contra o time argentino, em La Plata, em 23 de abril.

2024-06-10