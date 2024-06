Porto Alegre Encontro sobre os impactos da enchente na vida das pessoas ocorre em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A reunião será no Centro de Saúde Vila dos Comerciários (avenida Moab Caldas, 400 - Área 12, Centro de Reabilitação). Não há necessidade de inscrição prévia Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) promove na sexta-feira, 14, a partir das 10h, um encontro para discutir com as pessoas interessadas o efeito e impactos de eventos como a enchente que atingiu Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul na vida das pessoas – incluindo a dimensão do trabalho.

A reunião será no Centro de Saúde Vila dos Comerciários (avenida Moab Caldas, 400 – Área 12, Centro de Reabilitação). Não há necessidade de inscrição prévia. O coordenador do serviço, Diego Goularte, destaca que a intenção é estar ao lado dos trabalhadores em um momento delicado, que pode gerar insegurança, angústia e incertezas.

“Além dos aspectos cotidianos e familiares, esses sentimentos podem afetar o dia a dia no trabalho também”, enfatiza o chefe do Cerest. O encontro será coordenado pela psicóloga do serviço Deise Nunes e pelas residentes Camila Galvão e Taina Suppi.

Atendimentos ambulatoriais

Entre os impactos da enchente nos serviços da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, especialmente na região Central da cidade, estão os atendimentos ambulatoriais do Cerest a trabalhadores. Originalmente localizados no Centro de Saúde Santa Marta, os serviços do setor estão sendo prestados de forma descentralizada.

Os atendimentos de psiquiatria são feitos no Centro de Saúde IAPI, no Ambulatório de Especialidades – Área 17; no Centro de Saúde Vila dos Comerciários, Ambulatório de Especialidades – Área 17, estão ocorrendo os atendimentos de Medicina do Trabalho, psicologia e de Terapia Ocupacional e alguns grupos.

A marcação das agendas deve ser realizada pelas Unidades da Atenção Básica via sistema Gercon, cuja especialidade é Doenças Relacionadas ao Trabalho. “O profissional que gerar o pedido deve indicar que o trabalhador deseja ser atendido no Cerest”, frisa Goularte.

Em caso de dúvidas, o serviço dispõe de um canal de WhatsApp (34330156) para contatos, de segunda a sexta, das 8h as 17h (somente mensagens de texto).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/encontro-sobre-os-impactos-da-enchente-na-vida-das-pessoas-ocorre-em-porto-alegre/

Encontro sobre os impactos da enchente na vida das pessoas ocorre em Porto Alegre

2024-06-10