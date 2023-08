Geral Serasa: saiba como se prevenir de golpes por e-mail que prometem limpar seu nome e CPF

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O conteúdo dos e-mails normalmente apresenta oportunidades “interessantes” para as pessoas endividadas como “isca” para a fraude. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mensagens fraudulentas prometendo regularizar o nome em agências de proteção ao crédito, como a Serasa, estão sendo espalhadas não só nas redes sociais, mas também por e-mail. O conteúdo normalmente apresenta oportunidades “interessantes” para as pessoas endividadas como “isca” para a fraude.

A Serasa explica que é possível que os e-mails contenham um boleto com vencimento próximo, com a promessa de que o pagamento é a maneira de se livrar das dívidas. Entretanto, trata-se de um golpe que tira o dinheiro da vítima, que continua endividada.

Por isso, é importante estar atento ao receber comunicados que citam notificações ou verificação de pendências financeiras. Além do boleto, os e-mails podem conter arquivos anexados ou links que direcionem para um endereço suspeito.

A única maneira segura de saber se você está com o nome sujo no Serasa é com a própria instituição na seção “consultar meu CPF” disponibilizada no site da empresa. Veja abaixo dicas da Serasa para prevenir golpes por e-mail:

– Confira o remetente do e-mail: Antes de abrir a mensagem, a recomendação é conferir o endereço de e-mail do remetente. Se for desconhecido ou com algum nome estranho, com letras e números misturados, a Serasa indica não abrir. Além do golpe financeiro, o e-mail também pode tentar infectar o computador ou celular com vírus.

– Desconfie de ganhos fáceis e rápidos: Ganhos milagrosos, brindes, ofertas imperdíveis e oportunidades únicas podem ser apenas uma armadilha. Se o endereço do remetente não tiver o nome da empresa o cuidado deve ser redobrado.

Além disso, é preciso cuidado com nomes parecidos, mas que não são oficiais. “As promoções e ofertas idôneas geralmente vêm identificadas. Se não for o caso, há grandes chances de ser uma fraude ou golpe”, segundo a Serasa.

– E-mail pede seus dados bancários ou cadastrais: Nesse caso, a Serasa recomenda jamais passar qualquer informação por e-mail sem antes confirmar, por telefone ou pessoalmente, com o remetente, seja ele um familiar, uma empresa ou banco. É preciso cuidado com dados bancários, nome completo e CPF.

– E-mail tem um boleto, fatura ou nota fiscal anexa: A Serasa informa que não envia e-mails com boletos ou cobranças. Caso tenha algum boleto a pagar ou contas atrasadas, entre em contato direto com a instituição ou credor para negociar a dívida. Golpistas criam boletos falsos e se passam por bancos, empresas de varejo e outras organizações.

– Informações do e-mail são confusas ou têm erros de português: Há golpes mais “refinados”, mas, em outros, os erros podem entregar que se trata de um e-mail falso. Preste atenção se as palavras estão escritas de forma correta, se os dados são conflitantes, como de mais de uma instituição no mesmo e-mail. Por exemplo: o remetente é o Itaú, mas o boleto é do Bradesco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/serasa-saiba-como-se-prevenir-de-golpes-por-e-mail-que-prometem-limpar-seu-nome-e-cpf/

Serasa: saiba como se prevenir de golpes por e-mail que prometem limpar seu nome e CPF

2023-08-04