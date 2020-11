Mundo “Serei um presidente para todos os americanos”, diz Biden após vitória

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Mensagem foi publicada no twitter minutos após confirmação da vitória pela projeção dos veículos de imprensa.

Logo após ter a vitória confirmada pelas projeções da imprensa, o democrata Joe Biden disse que será um presidente para todos os americanos, de quem votou e quem não votou nele. Em mensagem no Twitter, Biden disse que está honrado e que terá um trabalho árduo pela frente.

“América, estou honrado por ter me escolhido para liderar nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo a você o seguinte: serei um presidente para todos os americanos – quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que vocês colocaram em mim”, disse Joe Biden.

O presidente eleito vai fazer um discurso neste sábado (7) às 20h (hora de Brasília).

A vice-presidente eleita Kamala Harris também se pronunciou. “Esta eleição é muito mais do que @Joe Biden ou eu. É sobre a alma da América e nossa disposição de lutar por ela. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começa”, escreveu, em uma rede social.

Projeção de vitória

Embora não oficial, esse tipo de projeção é suficiente para que a sociedade americana reconheça a eleição de um presidente.

Na manhã deste sábado, faltavam pelo menos 6 votos no colégio eleitoral para que Biden chegasse a 270 e sua vitória se confirmasse, segundo as projeções da Associated Press. Com a vitória projetada na Pensilvânia, Biden chegou a 284 delegados.

O que disse Trump

Após a mídia americana declarar o democrata Joe Biden presidente, Donald Trump publicou uma nota em seu site negando os resultados e afirmando que a campanha eleitoral não acabou.

“Todos nós sabemos por que Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor e por que seus aliados da mídia estão se esforçando tanto para ajudá-lo: eles não querem que a verdade seja exposta. O simples fato é que esta eleição está longe de terminar”, afirmou Trump.

“Quem decide os votos legais é o presidente, não a mídia”, concluiu.

Pouco depois, advogados da campanha de Trump afirmaram que houve fraude eleitoral e que medidas legais, como recursos pedindo a recontagem dos votos, serão apresentados à Justiça a partir de segunda-feira (9).

“Nenhum voto pelos correios foram inspecionados”, disse o advogado Ruidi Giuliani. “Temos muitas testemunhas.”

