Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

O ex-juiz deu a declaração após a morte do tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, em Foz do Iguaçu Foto: Agência Brasil O ex-juiz deu a declaração após a morte do tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, em Foz do Iguaçu. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Após o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, na madrugada de domingo (10), em Foz do Iguaçu (PR), o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou que é preciso “repudiar toda e qualquer violência com motivação política ou eleitoral”.

“Precisamos repudiar toda e qualquer violência com motivação política ou eleitoral. O Brasil não precisa disso”, declarou Moro. O militante foi morto a tiros na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula.

O crime ocorreu após uma discussão motivada por questões políticas com o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

Orçamento secreto

No sábado (09), Moro criticou Lula nas redes sociais. “Quando o presidente do governo do Mensalão e do Petrolão critica o ‘orçamento secreto’ é que a coisa está feia mesmo. Precisamos de integridade na política e transparência no orçamento público”, afirmou o ex-juiz da Lava-Jato.

“Espero que não aconteça, mas um eventual e indesejado governo Lula precisará de líderes fortes no Senado e na Câmara para barrar políticas erradas e fiscalizar desvios de dinheiro público. Não pode ser quem se vende por emenda ou cargo”, declarou Moro.

