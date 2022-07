Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 2.093 vagas de emprego cadastradas nesta semana

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre os destaques desta semana estão 349 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em diversas áreas Foto: Alex Rocha/PMPA Entre os destaques desta semana estão 349 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em diversas áreas.(Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 2.093 vagas disponíveis no sistema. Para retirar a carta de encaminhamento de entrevista de emprego, o interessado deve comparecer à unidade da avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

Entre os destaques desta semana estão 349 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em diversas áreas. No setor de construção civil, estão cadastrados 131 postos de trabalho para carpinteiro, 125 para montador de estruturas metálicas e 121 para pedreiro. Também são destaque 200 vagas para operador de telemarketing receptivo e 72 para motofretista (motoboy).

Sine nos Territórios

Na sexta-feira (15), o atendimento descentralizado do Sine será no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Hípica (rua Geraldo Tollens Linck, n° 235 – Hípica), das 9h às 16h.

Entrevistas diretas

Nesta semana, a unidade do Sine Municipal fará o encaminhamento para entrevista referentes a 351 vagas de quatro áreas: 200 para operador de telemarketing receptivo, 100 para atendente de loja, 50 para motorista e uma para pedreiro. As entrevistas serão realizadas na sede do Sine Municipal.

Vagas exclusivas para PCD

Atendente de lojas – 4

Atendente de telemarketing – 200

Auxiliar administrativo – 11

Auxiliar de cozinha – 20

Auxiliar de linha de produção – 13

Auxiliar de serviços no aeroporto – 3

Garçom – 20

Leiturista – 40

Porteiro – 5

Recepcionista, em geral – 20

Técnico de enfermagem – 11

Vendedor interno (vaga Jovem Aprendiz) – 2

Vagas da semana

Acabador de calçados – 1

Açougueiro – 2

Agente de microcrédito – 1

Agente vistor – 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 32

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de estruturas metálicas – 10

Ajudante de fundidor – 5

Ajudante de motorista – 3

Ajudante de obras – 52

Ajudante de serrador – 1

Ajudante de serralheiro – 1

Alimentador de linha de produção – 1

Analista administrativo – 1

Analista de controle de qualidade – 2

Analista de marketing – 1

Analista de mídias sociais – 1

Armador de estrutura de concreto – 3

Armador de estrutura de concreto armado – 40

Assistente comercial de seguros – 1

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de vendas – 9

Atendente de bar – 1

Atendente de lojas – 20

Atendente de lojas e mercados – 3

Atendente de mesa – 2

Auditor financeiro – 1

Auxiliar administrativo – 6

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado – 40

Auxiliar de confeiteiro – 1

Auxiliar de costura – 5

Auxiliar de cozinha – 8

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de escritório – 5

Auxiliar de estoque – 5

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 10

Auxiliar de limpeza – 7

Auxiliar de linha de produção – 16

Auxiliar de marceneiro – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 4

Auxiliar de pedreiro – 4

Auxiliar de pessoal – 2

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 15 Auxiliar de vidraceiro – 1

Auxiliar em saúde bucal 1

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar mecânico de refrigeração – 12

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Azulejista – 20

Babá – 1

Barman – 1

Bobinador (eletricista) – 1

Bolseiro (bolsas de couro) – 2

Caldeireiro de manutenção – 1

Caldeireiro montador – 12

Carpinteiro – 131

Carpinteiro (obras) – 10

Caseiro – 3

Ceramista – 5

Chapeador de veículos – 1

Chefe de serviço de limpeza – 2

Colocador de assoalho – 1

Colocador de estruturas metálicas – 8

Condutor de veículo de carga – 1

Confeiteiro – 2

Consultor de vendas – 2

Controlador de orçamento – 1

Controlador de pragas – 2

Cortador, a balancim – 1

Cortador de roupas – 2

Costureira de reparação de roupas – 2

Costureira em geral – 7

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 18

Desenhista mecânico – 1

Eletricista – 37

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista de instalações – 6

Eletricista de instalações (edifícios) – 2

Eletricista de manutenção industrial – 12

Eletrotécnico – 3

Emendador de fios (elétricos e telefônicos) – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Empregado doméstico faxineiro – 2

Encanador – 23

Encarregado de obras – 22

Encarregado de padaria – 1

Encarregado eletricista de instalações – 1

Engenheiro civil – 1

Entrevistador de campo – 25

Estoquista – 2

Farmacêutico – 1

Faturista – 1

Ferramenteiro – 1

Ferreiro – 40

Ferreiro armador na construção civil – 5

Fiscal de loja – 1

Fiscal de obras – 1

Fonoaudiólogo geral – 2

Forneiro de fundição – 1

Funileiro industrial – 2

Funileiro montador – 1

Gerente de loja e supermercado – 4

Gerente de produção – 1

Gerente de utilidades (operações comerciais) – 1 Gesseiro – 5

Instalador de antenas de televisão – 1

Instalador de aparelhos telefônicos – 15

Instalador de equipamentos de comunicação – 2 Instalador de painéis – 2

Instalador hidráulico – 7

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 10

Jardineiro – 15

Jornalista – vaga para estágio – 1

Lavador de carros – 1

Manobrista – 3

Marceneiro – 7

Marmorista (construção) – 3

Matrizeiro – 5

Mecânico de auto em geral – 3

Mecânico de automóvel – 4

Mecânico de manutenção de ar condicionado – 1 Mecânico de manutenção de máquina industrial – 4

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 3

Mecânico de motor a diesel – 3

Mecânico de refrigeração – 23

Mecânicos de veículos automotores – 1

Mestre de obras – 11

Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) – 2

Montador de estruturas metálicas – 125

Montador de móveis de madeira – 1

Montador mecânico (máquinas industriais) – 1

Motofretista – 72

Motorista de caminhão – 6

Motorista entregador – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de bomba de concreto – 1

Operador de caixa – 5

Operador de caldeira – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 15

Operador de guilhotina (corte de papel) – 1

Operador de injetora de plástico – 10

Operador de instalação de ar-condicionado – 2

Operador de máquina perfuratriz – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 7

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de processos automatizados de pintura – 2

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador de telemarketing ativo – 5

Operador de telemarketing receptivo – 200

Operador de torno com comando numérico – 4

Operador de zincagem (processo eletrolítico) – 3 Operador eletromecânico – 2

Padeiro – 1

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Pedreiro – 121

Pedreiro de acabamento – 2

Pintor de obras – 17

Pintor industrial – 1

Pizzaiolo – 1

Polidor de metais – 2

Porteiro – 3

Preparador de calçados – 1

Projetista de móveis – 2

Rebaixador de couros – 1

Recepcionista atendente (estágio) – 1

Recepcionista atendente – 1

Recepcionista, em geral – 1

Recepcionista secretária – 1

Reparador de equipamentos elétricos e eletrônicos – 2

Repositor de mercadorias – 1

Retificador, em geral – 1

Revisor de qualidade de calçados – 2

Sapateiro montador – 2

Serralheiro – 44

Servente de limpeza – 1

Servente de obras – 12

Soldador – 12

Sorveteiro – 2

Supervisor de cozinha – 1

Supervisor de vendas de serviços – 1

Supervisor de vendas no varejo – 2

Técnico de contabilidade – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de enfermagem – 2

Técnico de manutenção elétrica – 6

Técnico de manutenção industrial – 3

Técnico de operação eletrotécnica – 2

Técnico de refrigeração (instalação) – 2

Técnico eletricista – 1

Técnico eletrônico – 5

Técnico em administração – 1

Técnico em eletromecânica – 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em nutrição – 2

Técnico em segurança do trabalho – 5

Técnico mecânico – 4

Tecnólogo em eletrônica – 1

Torneiro mecânico – 8

Vendedor de serviços – 6

Vendedor interno – 21

Vendedor orçamentista – 1

Vendedor porta a porta – 20

Vendedor porta a porta – 1

Vendedor pracista – 3

Vigia – 1

Zelador – 5

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre