Política “Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Ao comentar a morte de tesoureiro do PT, o presidente afirmou esperar que "as autoridades apurem seriamente o ocorrido" Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Ao comentar a morte de tesoureiro do PT, o presidente afirmou esperar que "as autoridades apurem seriamente o ocorrido". (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite de domingo (11), que dispensa “qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores”.

A declaração foi dada após a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, que foi baleado na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná.

“Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018: ‘Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos'”, afirmou Bolsonaro nas redes sociais.

“Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 hora por dia”, disse o presidente.

“Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência, é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que fatos concretos e recorrentes”, declarou Bolsonaro.

O tesoureiro do PT, que comemorava o seu aniversário com uma festa que tinha como tema o partido e o ex-presidente Lula, foi morto a tiros pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho após uma discussão motivada por questões políticas.

O petista reagiu aos disparos de arma de fogo e também baleou o policial penal, que foi hospitalizado. Uma câmera de segurança registrou o crime. Nas imagens, é possível ver uma mulher tentando evitar que o policial penal efetuasse os disparos, mas ele conseguiu atingir o guarda municipal e, depois, também foi alvejado. Ao cair no chão, foi espancado por alguns homens que estavam na festa. Guaranho levou vários chutes e pisões na cabeça.

“Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior”, afirmou o ex-presidente Lula após o assassinato.

