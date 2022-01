Política Sérgio Moro posta foto jogando fliperama e diz: “Ser brasileiro é viver no modo hard”

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ex-juiz estava jogando Street Fighter 2 Foto: Reprodução/Instagram O ex-juiz estava jogando Street Fighter 2. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, publicou nas redes sociais uma foto na qual aparece jogando fliperama e afirmou: “Ser brasileiro é viver no modo hard [difícil]”.

“Prezados, os senhores estão presenciando um momento nostálgico. Ser brasileiro é viver no modo hard. Outro dia relembrei dos meus tempos de universidade, nos anos 90, jogando em um fliperama de rodoviária. O jogo? Street Fighter 2. Eu escolhi o Blanka, para me acostumar com o peso de representar o Brasil”, afirmou Moro, citando o personagem que representa o País no clássico jogo de luta que fez bastante sucesso na década de 1990.

Já no Twitter, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça negou que tenha prestado serviços para a empreiteira Odebrecht, que foi um dos alvos da Operação Lava-Jato. “Um esclarecimento. Não prestei serviços direta ou indiretamente para Odebrecht. Mente quem fala ou sugere o contrário. Eu desmantelei o império de corrupção da Odebrecht. Quem trabalhou para a Odebrecht foi o Lula”, escreveu o pré-candidato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política