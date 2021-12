Política Sérgio Moro se reúne com o governador Eduardo Leite e participa de convenção do Podemos em Porto Alegre

4 de dezembro de 2021

O encontro ocorreu no Palácio Piratini Foto: Divulgação O encontro ocorreu no Palácio Piratini. (Foto; Divulgação) Foto: Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com o pré-candidato do Podemos à Presidência da República, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, na manhã deste sábado (04). O encontro ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Durante a reunião, segundo Leite, os dois discutiram “o combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o País de volta ao equilíbrio e ao bom senso”.

“É fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que merecemos: longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego”, afirmou o governador após a reunião.

Leite foi derrotado nas prévias do PSDB pelo governador de São Paulo, João Dória, que será o candidato do partido ao Palácio do Planalto em 2022.

Após o encontro com o governador gaúcho, Moro participou de uma convenção do Podemos na Capital gaúcha.

