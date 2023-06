Notícias “Seria covardia demitir a ministra do Turismo para nomear bolsonarista”, diz seu marido

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prefeito de Belford Roxo e marido da ministra do Turismo critica possibilidade de troca do comando da pasta. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira 12 que a possível demissão de sua esposa, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), seria “muito ruim”.

Nomeada por Lula após ser uma peça importante na construção de apoio ao petista na Baixada Fluminense no segundo turno, Daniela está em vias de deixar o União e se filiar a outra legenda

– possivelmente o Republicanos, embora seu presidente, Marcos Pereira, negue a intenção de compor a base do governo.

O mais cotado a ganhar a vaga de Daniela é o deputado Celso Sabino (União-PA), próximo ao presidente da sigla, Luciano Bivar, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Parlamentares do União já deixam circular sinais de que veem com bons olhos a possível troca, encarada como um “voto de confiança” ao partido.

“É muito ruim trocar uma mulher, evangélica e mais votada no Rio de Janeiro, que defendeu Lula num estado bolsonarista. Pior é colocar um homem – e ainda por cima bolsonarista – no lugar. Esta troca não está certa”, disse Waguinho.

O prefeito afirmou ainda que ele e Daniela pagaram “um preço muito caro” por apoiar Lula em um “território totalmente bolsonarista”. Waguinho foi o mais importante cabo eleitoral de Lula no Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Ele defende que a ministra do Turismo não pode ser culpada por não entregar votos no Congresso, porque comanda uma pasta com pouco orçamento – cerca de R$ 825 milhões para 2023.

“Se a questão é a entrega do voto, potencialize o Ministério e diga: atenda deputado fulano, beltrano e sicrano. O que Celso Sabino vai fazer lá sem estrutura? Nada”, disse o prefeito, que trocou o União Brasil pelo Republicanos. Daniela aguarda autorização da Justiça Eleitoral para fazer o mesmo.

Críticas

Waguinho criticou a articulação política do governo, sob o argumento de que “parece haver uma guerra interna”. Ele direcionou as principais contestações, porém, à conduta do União Brasil e de

Sabino para alterar o controle do Turismo.

“Sabino fez de tudo para ganhar a Integração Nacional, as Comunicações, mas não quis bater de frente com o Juscelino [Filho, ministro], Elmar [Nascimento, deputado] e o Davi Alcolumbre [senador]. Agora partiu para dentro da Daniela. Covarde, machista. Ele esqueceu que ela tem marido. Não enxergo mulher como cota, mas como prioridade.”

Nesta segunda, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou ter “uma lógica” a cobrança do União Brasil por uma troca no Ministério do Turismo.

“Não estou defendendo que ela saia. Mas, na medida em que confirmar que ela pediu para sair do partido, é óbvio que o partido vai dizer ‘era nossa representação, não é mais’”, avalia o petista.

Fidelidade

Apesar dos alertas de que a relação de Lula com evangélicos e fluminenses sairia abalada com uma provável demissão de Daniela, Waguinho afasta rumores de que poderia romper com o governo. “Nossa lealdade e fidelidade ao presidente Lula continua a mesma. Somos Lula e sempre seremos. Vamos dialogar com o presidente qual é a outra posição que vamos jogar”, disse à reportagem, em uma sinalização de que até ele mesmo já considera a demissão da esposa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/seria-covardia-demitir-a-ministra-do-turismo-para-nomear-bolsonarista-diz-seu-marido/

“Seria covardia demitir a ministra do Turismo para nomear bolsonarista”, diz seu marido

2023-06-12