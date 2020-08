Serviços do Dmae impactam abastecimento de água nas zonas Norte e Sul

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) vai desativar redes antigas e entroncar redes novas de água nas zonas Norte e Sul durante a semana. Se chover, os serviços poderão ser transferidos para outras datas. Nesta segunda-feira (31), terá prosseguimento a obra de substituição de redes de água da rua dos Maias, na esquina com a rua A e com a rua João Wilson de Almeida. Poderá haver desabastecimento nos bairros Santa Rosa de Lima e Rubem Berta, Zona Norte, das 9h em diante. A previsão é normalizar a partir da noite.

Na terça-feira (1º), serão substituídas redes na Estrada do Barro Vermelho, 1.350, que faz esquina com o Beco 1. Poderá haver desabastecimento na Estrada do Barro Vermelho – bairro Restinga, Zona Sul – e arredores, a partir das 9h. A previsão é normalizar a partir da tarde.

Na quarta-feira (2), o Dmae retorna à rua dos Maias, desta vez nos números 1.568 (esquina com a rua João Clezar) e 892. Os bairros Santa Rosa de Lima e Rubem Berta poderão ter desabastecimento das 9h em diante. Normalização do serviço prevista a partir da noite.

Ainda na quarta-feira, terá continuidade a obra de substituição de redes da avenida Tronco. O serviço ocorrerá na rua Dona Otília esquina com a Tronco. Poderá faltar água nos bairros Santa Tereza e Cristal, Zona Sul, das 9h em diante. A previsão é normalizar a partir da noite.

Aspecto da água

Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente, devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, o Dmae recomenda ligar 156, opção 2.