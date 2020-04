Música Sesc disponibiliza quase 3 mil partituras gratuitamente para quem pretende ampliar repertório musical em casa

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Sesc/ Partitura-GettyImages)

O período de permanência em casa pode ser a oportunidade para começar a tocar um instrumento ou retomar o hábito e aprender novas músicas. Quem já adquiriu um violão, teclado, dispõe de um piano ou flauta em casa e quer ampliar o seu repertório pode consultar o Sesc Partituras, uma biblioteca virtual com 2.894 obras transcritas. O acesso às partituras de mais de 50 instrumentos é gratuito e há obras com vários níveis de dificuldade, inclusive com músicas para iniciantes.

O acervo contempla criações de compositores brasileiros de várias gerações, desde o período colonial até os dias de hoje com composições originais de interesse histórico. Todas as músicas disponibilizadas no site Sesc Partituras foram autorizadas por seus autores ou são de domínio público. Além de instrumentos mais conhecidos, o site conta ainda com opções para fagote, cravo, tuba e ukelele, dentre dezenas de outros. O banco de partituras também disponibiliza material para várias formações musicais, como banda, duo, coral e quarteto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Música