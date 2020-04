Economia 71% dos restaurantes de Porto Alegre deram férias para os funcionários que estão no grupo de risco do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Restaurantes estão atendendo por tele-entrega Foto: Divulgação Restaurantes estão atendendo por tele-entrega. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A crise econômica gerada pela pandemia de coronavírus bateu na porta dos restaurantes de Porto Alegre. Os donos desses estabelecimentos estão buscando formas de obter renda e custear o preço de operação de cada negócio, mas sem deixar de se preocupar com a saúde de seus funcionários e da população como um todo, de acordo com o Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Poa e Região).

Um levantamento da entidade revela que 71,4% dos empresários entrevistados deram férias coletivas para funcionários que estão no grupo de risco da contaminação pela Covid-19. Ao todo, foram entrevistados 14 donos de restaurantes e todos afirmaram que estão trabalhando com o delivery como única forma de atendimento ao público.

“É um momento delicado que precisa de muita sensibilidade. Ao mesmo tempo que é preciso priorizar a vida das pessoas, também é preciso pensar na saúde financeira dos restaurantes. Nesse período, irão ocorrer demissões e reajustes, por isso é fundamental a busca por custear as ações diárias”, disse o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

Outro dado revelado no levantamento do sindicato é a tentativa de aprimorar o retorno financeiro do serviço de delivery. Dos restaurantes entrevistados, metade revelou que está fazendo promoções especiais para a tele-entrega. “Criatividade. Essa é a palavra-chave para quem busca sobreviver à crise. Este é o momento de sermos disruptivos. Todos estamos sofrendo juntos, por isso é vital a união”, afirmou o presidente do Sindha.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia